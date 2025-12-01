Zdecydowali ws. mundialu. Oto, kto z Polski poleci do USA

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się 5 grudnia o godzinie 17:00 polskiego czasu. Po raz pierwszy w historii w turnieju weźmie udział aż 48 krajów, ale sześć miejsc zostało jeszcze do obsadzenia. Dwa w ramach baraży interkontynentalnych. Cztery w drabince baraży europejskich, gdzie grają Polacy.

Szychy polskiej piłki jadą do stolicy USA. Urban i twarze PZPN

W takim wypadku na losowaniu, które odbędzie się w Waszyngtonie, nie będzie mogło zabraknąć także polskiej delegacji. Jak informuje TVP Sport, w jej gronie znajdą się selekcjoner Jan Urban, a także prezes PZPN Cezary Kulesza, sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski, kierownik reprezentacji Łukasz Gawrjołek oraz jej rzecznik prasowy Emil Kopański.

Czy polscy oficjele powrócą z Waszyngtonu w dobrych humorach? Szanse na to są o tyle utrudnione, że zespoły awansujące poprzez baraże znajdą się w czwartym koszyku. Oznacza to, że Biało-Czerwoni w razie awansu na pewno nie zagrają z teoretycznie najsłabszymi zespołami, jak Haiti czy Wyspy Zielonego Przylądka. Na pewno jednak nie będą mieli w grupie więcej, niż jednego rywala z Europy, gdyż przepisy tego zabraniają.

Najpierw jednak Jan Urban musi skupić się na wygraniu baraży, które odbędą się 26 marca (półfinały) i 31 marca (finały). W nich Polacy najpierw zagrają z Albanią. Jeżeli pokonają ten zespół u siebie, to w meczu decydującym o mundialu zmierzą się z Ukrainą lub Szwecją.

