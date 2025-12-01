Powrót na stronę główną
Przed chwilą był bohaterem całego kraju. Teraz zrobił z siebie pośmiewisko
Twente wygrało 1:0 z AZ Alkmaar, ale nie o tym mówi się najwięcej, a o wydarzeniu, do którego doszło w 99. minucie spotkania. To wtedy do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Troy Parrott, jeden z najlepszych strzelców AZ. Chciał popisać się sprytem i ośmieszyć bramkarza, dlatego też zdecydował się na słynną "panenkę". Jednak jej wykonanie pozostawiło sporo do życzenia. I to delikatnie mówiąc.
Zmarnowany rzut karny
Screen z https://x.com/ESPNnl/status/1995190890097148178

AZ Alkmaar to jeden z rywali Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji. Obie drużyny spotkają się już 18 grudnia i można spodziewać się wyrównanego starcia. Polski klub musi szczególnie uważać na Troya Parrotta. Irlandczyk zdobył aż siedem trafień w eliminacjach do europejskich pucharów. Sporo goli zdobywa również w lidze. Ostatnio jednak zmarnował znakomitą okazję. I to... widowiskowo.

Aż trener nie mógł w to uwierzyć. Oto co zrobił Troy Parrott. Ze wstydu chciał się zapaść pod ziemię

Do sytuacji doszło w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry. Wówczas AZ Alkmaar przegrywało 0:1 z Twente na wyjeździe. Sędzia podyktował rzut karny dla gości za przewinienie w obrębie "11". Do piłki podszedł wspomniany Parrott i miał idealną szansę do tego, by wyrównać i wywalczyć punkt dla drużyny w ostatniej akcji tego spotkania. A jednak.

Parrott wykonał rzut karny tzw. "panenką". Ruszył do piłki bardzo szybko, ale tuż przy niech wyhamował i chciał uderzyć miękko na bramkę. Problem w tym, że posłał futbolówkę wysoko ponad poprzeczkę i koncertowo zmarnował okazję. Po wszystkim jedynie uniósł delikatnie koszulkę i schował w niej głowę, za to cały stadion wybuchł z radości. W tak nieudolnie wykonaną "11" nie dowierzał też sam Maarten Martens, trener AZ Alkmaar. Kamery uchwyciły, jak otworzył szeroko oczy ze zdziwienia.

Tylko dwóch zawodników może "pochwalić" się takim wyczynem

Jak podaje Cezary Kawecki na X, "Parrott spudłował w Eredivisie trzeciego karnego z rzędu (vs Utrecht i vs Sparta). Jak wylicza Opta Johan, wcześniej w XXI wieku w Eredivisie takiej sztuki dokonało tylko dwóch piłkarzy".

A jeszcze kilkanaście dni temu to właśnie Parrott był jednym z bohaterów, ale w reprezentacji Irlandii. Mocno przyczynił się do awansu drużyny do baraży MŚ 2026, bo strzelił aż pięć goli w dwóch meczach. Dwukrotnie pokonał bramkarza Portugalii i trzykrotnie Węgier. Ba, tylko on zdobywał bramki w tych spotkaniach - 2:0 i 3:2. Można więc powiedzieć, że z piłkarskiego nieba trafił do piłkarskiego piekła. "Od bohatera do... zera" - spuentował Kawecki. 

Parrott rozegrał 17 spotkań w tym sezonie. Aż 14 razy udało mu się trafić do siatki. Zaliczył też dwie asysty. Porażka spowodowała spadek AZ Alkmaar w tabeli ligowej. Obecnie zajmuje czwartą lokatę ze stratą aż 13 punktów do lidera, PSV. Z kolei Twente awansowało na ósmą pozycję.

