Skandaliczne sceny na meczu giganta. Stadion zapłonął. Będzie śledztwo

Ajax Amsterdam nie rozgrywa wybitnego sezonu. W Lidze Mistrzów po pięciu kolejkach fazy ligowej jako jedyny jest bez punktu i ma bilans bramkowy 1:16. Z kolei w Eredivisie ma już dwucyfrową stratę do lidera (PSV), przez co marzenia o tytule raczej musi odłożyć na kolejny rok. A nie tylko na boisku sytuacja wymyka się spod kontroli.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto winny kryzysowi Legii? Kosecki: Za mało odpowiedzialności ponoszą piłkarze

Ajax Amsterdam w centrum skandalu. Kilka minut i po meczu

W niedzielnym meczu ligowym stołeczny zespół podejmował Groningen. Jednak zanim piłkarze obu drużyn zdążyli się rozkręcić, nastąpiła przerwa spowodowana odpalaniem środków pirotechnicznych przez ultrasów Ajaxu, którzy w ten sposób upamiętnili niedawno zmarłego jednego z nich. I choć gra została na chwilę wznowiona, to po kolejnym "pokazie" została definitywnie przerwana.

Wicemistrzowie Holandii nie kryli oburzenia tym incydentem. "Ajax uważa, że to, co wydarzyło się wieczorem na stadionie, jest skandaliczne. Przepraszamy wszystkich, których to w jakikolwiek sposób dotknęło. Bezpieczeństwo kibiców i zawodników zostało zagrożone. To niedopuszczalne. Zdecydowanie dystansujemy się od tego niewłaściwego postępowania. Dla środków pirotechnicznych nie ma miejsca na stadionie" - czytamy.

Przy tym klub poinformował o tym, co zrobił, by uniknąć incydentu i co planuje. "Widzowie znajdujący się w strefie objętej incydentem zostali przeszukani. Wysłano również psy do wykrywania fajerwerków, zarówno na stadionie przed otwarciem, jak i w momencie wejścia kibiców. Podjęto również inne środki zapobiegawcze. Mimo to nie udało nam się zapobiec tej sytuacji" - wyjaśniono.

Zobacz także: 18-letni Polak przeszedł do historii klubu Bundesligi! Czekaliśmy na to 30 lat

"Oczywiście przeanalizujemy nagrania z kamer, aby zidentyfikować sprawców i zbadać, kto ponosi odpowiedzialność w innych kwestiach. Jeśli doprowadzi to do zidentyfikowania sprawców, podejmiemy odpowiednie działania" - dodano. Jakie kary grożą w Holandii za odpalanie fajerwerków na stadionie? Choćby grzywna w wysokości 450 euro (blisko 2 tys. zł) czy zakaz stadionowy na okres od 18 do 60 miesięcy.

Wtedy Ajax Amsterdam dokończy przerwany mecz z Groningen

Później amsterdamczycy przekazali decyzję dotyczącą kontynuacji gry. "Mecz Ajaxu z FC Groningen zostanie wznowiony we wtorek o 14:30. Odbędzie się przy pustych trybunach. Mecz został przerwany w niedzielę wieczorem po kilku fajerwerkach, a wynik wynosił 0:0. W chwili przerwania gry minęło prawie sześć minut" - przekazano.

Po 13 meczach Eredivisie Ajax Amsterdam oraz Groningen mają po 21 punktów. Zajmują odpowiednio szóste i siódme miejsce w tabeli, stołeczny zespół jest wyżej dzięki korzystniejszemu bilansowi bramkowemu.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU