Real Madryt od wygranego El Clasico zawodzi. Siłą rozpędu pokonał Valencię, ale to był ostatni dobry mecz Królewskich. Porażka z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, remisy z Rayo Vallecano oraz Elche, ledwo utrzymane zwycięstwo nad Olympiakosem i niedzielny podział punktów z walczącą o utrzymanie Gironą - Xabi Alonso ma mnóstwo pracy do wykonania.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

Real zawodzi, Xabi pod ostrzałem

Po kolejnym fatalnym występie Królewskich w hiszpańskich mediach zawrzało. "Real Madryt robi z siebie idiotę. Zmiany Xabiego Alonso w końcówce wydawały się desperackie" - wpadkę Królewskich ostro skomentowała Marca. Nieco delikatniejszą opinię można było przeczytać w dzienniku "AS": "Remis z walczącą o utrzymanie Gironą był gorzkim rozczarowaniem dla Realu".

Josep Pederol w programie "El Chiringuito de Jugones" również skrytykował postawę Xabiego. - To już czwarta wpadka Realu Madryt w ostatnich pięciu meczach. Uważam, że na Rodrygo był karny. I gdyby podyktowano tego karnego, odbiór meczu by się zmienił. Niestety to, co się nie zmienia, to postawa drużyny - cytuje słowa dziennikarza portal realmadryt.pl

Alonso straci posadę? Ekspert komentuje

Pederol kontynuował swoją tyradę. - W mediach społecznościowych wciąż można przeczytać te same komentarze. Real Xabiego Alonso gra coraz słabiej. Pojawia się presja. Piłkarze się kłócą między sobą. Nie wiedzą, kto ma wyjść do pressingu - podsumował grę Realu.

Jednocześnie stwierdził, że posada szkoleniowca jest bezpieczna. - W klubie są spokojni, albo przynajmniej ten spokój okazują. Ci z was, którzy myślicie, że będzie zmiana trenera... możecie być spokojni. Na ten moment w Realu w ogóle nie bierze się pod uwagę jakiejkolwiek zmiany na ławce trenerskiej - podsumował Pederol.

Xabi Alonso dostanie więc szansę na wyjście z kryzysu. Czasu na poprawę gry nie ma jednak dużo. Już w środę Real jedzie do Bilbao na mecz z Athletikiem, a w przyszłym tygodniu Królewskich czeka prestiżowy pojedynek w Lidze Mistrzów - na Santiago Bernabeu przyjedzie Manchester City. Porażka skomplikuje sytuację. Real może stracić miejsce w czołowej ósemce zbiorczej tabeli, promowanej bezpośrednim awansem do 1/8 finału.