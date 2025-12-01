W Portugalii pieją z zachwytu po tym, co zrobił Bednarek. "Nerwy ze stali"

Jan Bednarek walnie przyczynił się do zwycięstwa FC Porto nad Estoril (1:0) w 12. kolejce ligi portugalskiej. W doliczonym czasie drugiej połowy Polak zablokował strzał lecący do bramki, co było ukoronowaniem jego dobrego występu.

Jan Bednarek wychwalany po meczu FC Porto. "Zachował spokój ducha"

Zostało to docenione w portugalskich mediach. "Potrzebne były nerwy ze stali, by bez wahania wytrzymać ataki Guitane'a i jego drużyny. Zachował spokój ducha, by radzić sobie w stresujących sytuacjach i utrzymać jedność drużyny w najbardziej intensywnym okresie ofensywnym Estoril. Najważniejszym momentem był odbicie głową strzału (a może pocisku?) Ferro, który wydawał się być skazany na gola" - tak występ Polaka podsumował dziennik "A Bola", gdzie dostał on notę 7 (skala 1-10). Najwyższą w zespole obok Williama Gomesa, strzelca jedynego gola, wybranego piłkarzem meczu.

"Po olśniewającym starcie, z bramką strzeloną tuż na początku, nic nie wskazywało na to, że 'Smoki' będą miały trudny wieczór. Grali na krawędzi i ostatecznie Bednarek popisał się znakomitą interwencją" - to z kolei cytat z dziennika "Record".

Wagę interwencji Polaka podkreślił również serwis sportinforma.sapo.pt. "Niewielka przewaga się utrzymywała, jednak z upływem minut narastał niepokój, zarówno wśród kibiców na trybunach, jak i wśród piłkarzy Porto na boisku. W 90. minucie Ferro znakomitym strzałem z pierwszej piłki zagroził wyrównaniem, ale Bednarek popisał się kluczową interwencją, a FC Porto zapewniło sobie trzy punkty" - czytamy.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior ostojami FC Porto. "Nietykalny duet"

29-latek zebrał wiele pochwał, ale te należały się również Jakubowi Kiwiorowi, który wspomagał go na środku obrony. "Nietykalny duet w wyjściowej jedenastce Francesco Fariolego, kluczowy dla kompensacji ataków bocznych obrońców i nieszczelności pomocy. Jeśli Estoril nie stworzyło więcej okazji i nie skomplikowało (jeszcze bardziej) zadania Diogo Coście, Porto może podziękować reprezentantom Polski. Kiwior i Bednarek są zatem kluczowi dla sezonu Porto, maskując nawet mniej produktywne wieczory" - oceniono.

Obaj zawodnicy zostali także docenieni przez serwis statystyczny goalpoint.pl. "Dwaj polscy obrońcy 'Niebiesko-Białych', Bednarek i Kiwior, byli najlepszymi zawodnikami na boisku. Łącznie wykonali 28 akcji defensywnych" - podsumowano. Obaj dostali noty 6,9, ale to starszego z nich wybrano MVP.

Za to nieco więcej zastrzeżeń do Kiwiora miał dziennik "A Bola". "Stworzył zagrożenie dla bramki Joela Roblesa, groźnie strzelając głową po dośrodkowaniu Alberto. Współpracował ramię w ramię z Bednarkiem w obronie, choć mimo godnych pochwały akcji, pogorszył się pod względem jakości podań" - tak uzasadniono przyznanie noty 5.

Kolejny raz polscy obrońcy będą mogli pojawić się na boisku w czwartek 4 grudnia, gdy FC Porto zagra z Vitorią Guimaraes w ćwierćfinale Pucharu Ligi.

