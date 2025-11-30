Bednarek podbija Portugalię! Polak bohaterem w 91. minucie

Aż 10 zwycięstw i tylko jeden remis. Aż 24 gole strzelone i tylko trzy stracone. Z tak fenomenalnym bilansem FC Porto przystępowało do meczu 12. kolejki Ligi Portugal. Spora w tym zasługa polskiego duetu. Jan Bednarek i Jakub Kiwior latem zamienili Anglię na Portugalię, z miejsca stając się bardzo istotnymi postaciami dla trenera Francesco Fariolego.
W niedzielny wieczór obaj znaleźli się w podstawowym składzie na domowy mecz z Estoril. To gospodarze byli oczywistymi faworytami tego starcia. Porto mogło się pochwalić serią domowych spotkań bez porażki, a po raz ostatni zaznali jej u siebie 6 kwietnia. Wówczas na Estadio Do Dragao wygrała Benfica (4:1).
W niedzielny wieczór niespodzianki nie było. Już w ósmej minucie William Gomes zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. W drugiej połowie bliski zdobycia bramki na 2:0 był Jakub Kiwior.
Do siatki nie trafił jednak ani on, ani żaden inny zawodnik "Smoków", które ostatecznie wygrały 1:0. Co ciekawe serwis SofaScore, oceniający występy piłkarzy, najwyższe noty za niedzielny mecz wystawił właśnie Jakubowi Kiwiorowi (7,6) i Janowi Bednarkowi (7,5). W samej końcówce Bednarek został bohaterem Porto. W 91. minucie Polak w niesamowity sposób zablokował strzał lecący prosto do bramki.
Taki wynik oznacza, że FC Porto po 12 rozegranych spotkaniach ma w dorobku 34 punktów. W tabeli ligi portugalskiej zajmuje pierwsze miejsce. Kolejne lokaty zajmują dwa kluby z Lizbony: Sporting (31 punktów) i Benfica (28 punktów). Czołową piątkę uzupełniają Gil Vicente (23 punkty) i Famalicao (20 punktów).
FC Porto w nadchodzącym tygodniu rozegra dwa mecze. W czwartek 4 grudnia na własnym stadionie o 21:15 zagra z Vitorią Guimaraes w ćwierćfinale Pucharu Portugalii. Trzy dni później o 21:30 zmierzy się na wyjeździe z Tondelą. Również 7 grudnia, ale o 16:30 piłkarze Estoril podejmą u siebie Moirerense.
