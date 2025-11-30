Atalanta Bergamo niedawno została przejęta przez nowego trenera. Raffaele Palladino zaczął od porażki z mistrzem Włoch, Napoli. Ale potem wygrał pewnie w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. W niedzielę była idealna okazja do tego, by wygrać w Serie A i zakończyć serię Atalanty dwóch porażek z rzędu. Ekipa z Lombardii mierzyła się z Fiorentiną, która jest największym rozczarowaniem sezonu we Włoszech.

Centrostrzał dał prowadzenie

Niespodziewanie to Fiorentina lepiej wyglądała w pierwszych minutach spotkania. Mogła wyjść na szybkie prowadzenie po strzale Moise Keana w polu karnym, ale świetnie tutaj zachował się w bramce Atalanty Marco Carnesecchi. Wtedy gospodarze przypomnieli sobie, że mecz się zaczął. Wrzucili wyższy bieg i przejęli inicjatywę.

Motorem napędowym "La Dei" był Charles De Ketelaere. Belg tworzył największe zagrożenie i najbardziej zmuszał Davida de Geę do pracy. Ale to nie on był bohaterem Atalanty do przerwy. Stał się nim Odilon Kossounu i to w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. Iworyjczyk chciał centrować z pierwszej piłki, ale w praktyce wyszedł z tego popularny centrostrzał, który zaskoczył wszystkich na stadionie, a w szczególności de Geę. Piłkarze schodzili do szatni przy skromnym prowadzeniu Atalanty.

Zalewski wszedł i miał jedno zadanie

Atalanta nie zwalniała tempa i podwyższyła prowadzenie już na początku drugiej połowy. Na listę strzelców wpisał się Ademola Lookman, który dobił strzał głową de Ketelaere.

Wyglądało na to, że gospodarze mają wszystko pod kontrolą. Ale w okolicach 60. minuty Fiorentina zanotowała zryw, stworzyła sobie kilka szans. Groźni pod bramką "La Dei" byli Kean i Roberto Piccoli. Pierwszy z nich trafił raz w słupek, drugi był regularnie zatrzymywany albo w porę przez defensorów Atalanty, albo przez Carnesecchiego.

W 67. minucie na boisku pojawił się Nicola Zalewski. Wszedł na lewe wahadło za Davide Zappacostę. Tamtą stroną Fiorentina przeprowadzała najwięcej ataków, potrzeba było odświeżenia w defensywie Atalanty i uspokojenia sytuacji, bo Fiorentina robiła się coraz groźniejsza. Reprezentant Polski nieźle wyglądał w obronie. Wygrał jeden pojedynek w powietrzu, zaliczył trzy odbiory. Miał celność podań na poziomie prawie 90 procent. Spowolnił grę Fiorentiny na swojej stronie.

Atalanta przetrwała napór gości i w końcówce spróbował zaatakować, mogła znokautować rywala. Nawet Zalewski miał swoją sytuację. Jego techniczne uderzenie w polu karnym odbiło się od nóg jednego z obrońców "Violi" i minęło nieznacznie bramkę przyjezdnych. Ostatecznie żadna akcja gospodarzy w końcówce nie zakończyła się golem.

Atalanta wygrała 2:0 i zaczyna wychodzić z dołka, w jaki wpadła w trakcie kadencji Ivana Juricia. W tej chwili zajmuje 11. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 16 punktów. Fiorentina jest przedostatnia, ma zaledwie sześć punktów, wciąż czeka na wygraną w lidze. Wyprzedza ostatni Hellas Werona wyłącznie dzięki nieznacznie lepszemu bilansowi bramkowemu.