Wielki skandal w meczu La Liga. Piłkarze zeszli do szatni

Sevilla potrafiła na początku października rozgromić Barcelonę (4:1), ale w ostatnich tygodniach radziła sobie dużo gorzej. Z kolejnych pięciu meczów w La Liga, potrafiła wygrać tylko jeden. Dziś miało być jednak inaczej. W końcu Sevilla podejmowała derbowego rywala. I choć Real Betis w lidze radzi sobie lepiej, to nie jest to ogromna różnica. Przed meczem goście mieli tylko pięć punktów przewagi nad gospodarzami.
Tylko że od początku spotkania lepiej grał Real Betis, choć przyniosło to skutek dopiero w drugiej połowie meczu. W 54. minucie goście wyszli na prowadzenie po bramce Pablo Fornalsa. Niecały kwadrans później Sevilla przegrywała już 0:2. Atmosfera zaczęła gęstnieć. Kulminacja nastąpiła w samej końcówce spotkania.
Najpierw czerwoną kartkę za agresywny wślizg od tyłu otrzymał Isaac Romero. To był jednak dopiero przedsmak tego, co miało wydarzyć się niecałe pięć minut później. W końcówce spotkania kibole Sevilli zaczęli rzucać na murawę różne przedmioty w kierunku piłkarzy Realu Betis. Sędzia zgodnie z protokołem przerwał spotkanie i kazał zawodnikom opuścić boisko i udać się do szatni.
"Tymczasem piłkarze obu drużyn się kłócą. Sędzia rozmawia z kapitanami obu drużyn, trenerami, policją oraz delegatem" - czytamy w relacji "Marki".
Gdyby kibice się nie uspokoili, to mecz zostałby odwołany. Do tego jednak nie doszło. Po trwającej ok. 15 minut przerwie piłkarze wrócili na boisko i dokończyli spotkanie - choć stało się to już przy mocno opustoszałych trybunach. Wynik się nie zmienił. Real Betis wygrał 2:0 i obecnie zajmuje 5. miejsce w tabeli La Liga. Sevilla za to przegrała już ósmy mecz w sezonie i jest dopiero na 13. pozycji - więcej porażek mają tylko znajdujące się w strefie spadkowej Levante i Real Oviedo.
