Oto największa rewelacja ostatnich miesięcy w Polsce. "Najpiękniejsza historia"

Skierniewice to miasto położone w połowie drogi między Łodzią a Warszawą. Nigdy nie było tutaj wielkiej piłki nożnej, ale gra miejscowej Unii sprawia, że wkrótce może zawitać. Podopieczni Kamila Sochy w II lidze są beniaminkiem, który zachwyca formą.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak szczerze o relacji z ojcem. "Tata miał do mnie pretensje"

To może być sensacja dekady. Idą po I ligę

Dziewięć zwycięstw i tylko jeden remis. To bilans ostatnich 10 spotkań Unii Skierniewice, która w niedzielę 30 listopada wygrała bardzo ważne spotkanie z Olimpią Grudziądz i dopisała kolejne trzy punkty do ligowego dorobku.

Beniaminek zakończył tym samym jesień 2025 roku jako lider tabeli. Unia w 19 meczach zdobyła aż 41 punktów i ma trzy oczka przewagi nad Wartą Poznań. Aż sześć punktów wynosi przewaga nad trzecią w tabeli ekipą Podhala Nowy Targ. Warto przypomnieć, że bezpośredni awans do I ligi wywalczą właśnie dwa pierwsze zespoły.

Gdyby Unii nie udało się zająć pierwszych dwóch lokat może liczyć na występ w barażach. W nich zobaczymy drużyny z miejsc 3-6, a nad siódmym miejscem, które obecnie zajmuje Resovia, skierniewiczanie mają aż 16 punktów przewagi.

- Unia Skierniewice to na ten moment najpiękniejsza historia na szczeblu centralnym w tym sezonie. 41 punktów w 19 meczach jako beniaminek, zwycięstwo z Olimpią bez czterech podstawowych graczy: Sabiłly, Czarneckiego, Wolińskiego i Jendryki. Lider Betclic 2 Ligi, z sześcioma punktami przewagi nad trzecim Podhale Nowy Targ. Kapitalne wyniki Kamila Sochy, sztabu i całego zespołu - napisał Bartosz Wieczorej z TVP Sport.

Dobra dyspozycja zespołu to także zasługa skutecznego strzelca. Kamil Sabiłło zdobył aż 14 goli - to więcej niż jakikolwiek inny polski piłkarz w pierwszych trzech ligach w naszym kraju. Czas pokaże, czy beniaminek przejdzie do historii polskiej piłki i już latem 2026 roku zobaczymy go na zapleczu ekstraklasy.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU