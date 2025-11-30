Hajto zrównał z ziemią trenera Legii. "Co robi, żeby było lepiej?"

Legia już w listopadzie może spisać sezon 2025/26 na straty. Porażka w pierwszym meczu w Pucharze Polski, dopiero 14. pozycja w Ekstraklasie i fatalna postawa w Lidze Konferencji - to postawa nieprzystająca temu klubowi. Wojskowi targani są problemami na każdym polu, ale najwięcej mówi się o sprawie Marka Papszuna, który miałby zmienić Częstochowę na Warszawę.

Zobacz wideo Marek Papszun uratuje Legię? Żelazny: To gaszenie ognia ogniem. Zostaną zgliszcza

Tomasz Hajto w programie Cafe Futbol, emitowanym na antenie Polsatu Sport, zwrócił uwagę na kwestię często pomijaną przez ekspertów - Rozmawiamy o tym, czy będzie ten Papszun w Legii, czy w Rakowie. Odłóżmy to na razie na bok. Wszystkim nam uciekło jedno. Cały czas mówimy o turbulencjach w klubie, a co teraz robi Astiz jako trener? - zapytał Hajto.

Ekspert Polsatu wyjaśnił swój punkt widzenia tymi słowami - Przychodzi gość, który dostaje szanse poprowadzenia Legii jako trener. Ja cały czas słyszę od niego jedną rzecz: "będziemy się starać, chcemy, spróbujemy". Dlaczego nie wyszedł z perspektywy takiej, że jak dostanę szansę i ją wykorzystam, to zostanę do końca roku albo na stałe, jak Eugen Polanski w Borussii Moenchengladbach? To jest tylko przykład.

Hajto mocno skrytykował postawę Inakiego Astiza, porównując ją do byłego reprezentanta Polski. Polanski przejął swoją drużynę po pracy w rezerwach klubu i wykorzystał swoją szansę. Borussia w listopadzie wygrała trzy spotkania, a dwa tygodnie temu 39-latek podpisał umowę ważną do 2028 roku.

Hajto: Co robi trener Legii?

Były reprezentacyjny obrońca kontynuował swój ostry komentarz. - My rozmawiamy o Papszunie, ale co to ma wspólnego z wynikami i prowadzeniem drużyny przez Astiza? Dlatego pytam jeszcze raz, co robi Astiz, żeby było lepiej w tym czasie? Nie zajmujmy się tylko Papszunem. Przeanalizujmy pracę trenera, który teraz jest w tej Legii - zaapelował Hajto.

Faktycznie, postawa targanej ciągłymi problemami drużyny pogorszyła się po zwolnieniu Edwarda Iordanescu. Inaki Astiz objął Legię miesiąc temu. Pod wodzą wieloletniego asystenta Wojskowi wygrali tylko jedno spotkanie - towarzyskie ze Zniczem Pruszków. W meczach o stawkę bilans zespołu jest katastrofalny. Porażki z Celje, Spartą Praga oraz Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, a także remisy z Widzewem Łódź i Lechią Gdańsk - oto dorobek Hiszpana.

Raków Częstochowa, wciąż z Markiem Papszunem u steru, zmierzy się dzisiaj o 14:45 z Arką Gdynia w ramach 17. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa z kolei swoje spotkanie rozegra w poniedziałek, 1 grudnia, o godzinie 19:00. Podopiecznych Inakiego Astiza czeka pojedynek z Motorem w Lublinie.