Dwie czerwone kartki dla Barcelony! Sensacyjne wieści po meczu

Hansi Flick wyglądał na zafrasowanego po zakończeniu wczorajszego spotkania FC Barcelony z Deportivo Alaves. Szkoleniowca pocieszał Raphinha, a kibice wyrażali obawy o dobre samopoczucie. Niemiec zapewne był przejęty słabą dyspozycją swojej drużyny, okazuje się jednak, że swoje trzy grosze mogli dołożyć sędziowie.

Jak donosi Paco Gonzalez na antenie radia Cope, Miguel Ortiz sędziujący sobotnie spotkanie pokazał czerwoną kartkę dwóm członkom sztabu Hansiego Flicka. "Tego w telewizji nie pokazali" - stwierdził Gonzalez, sugerując, że przez to niemożliwe będzie ustalenie dokładnego przebiegu zdarzeń.

Najpierw na trybuny został wysłany Jose Ramon de la Fuente. Trener bramkarzy w 65. minucie musiał opuścić ławkę Barcelony. W protokole meczowym znalazła się adnotacja, że de la Fuente zbyt gwałtownie oprotestował jedną z decyzji sędziowskich, co nie spodobało się asystentowi Ortiza.

Chaos na ławce Barcelony

W samej końcówce spotkania drugi członek sztabu Hansiego Flicka otrzymał czerwoną kartkę. Tym razem nagannie zachował się Marcus Sorg, czyli asystent trenera. Miguel Ortiz opisał tę sytuację w protokole bardzo podobnie - tu również chodziło o protesty i opuszczenie strefy technicznej. Tutaj jednak pojawiają się sprzeczności, które mogłoby wyjaśnić odpowiednie nagranie. Sorg miał bowiem świętować strzelenie trzeciej bramki, wykrzykując wniebogłosy w stronę sędziego technicznego.

Na pomeczowej konferencji prasowej Hansi Flick został zapytany o te sytuacje. Niemiec tradycyjnie łagodził atmosferę - znany jest bowiem z tego, że niezwykle rzadko krytykuje pracę sędziów. - Spytałem sędziego technicznego, co się stało. Odpowiedział, bym nic nie mówił. Zabrakło mi dzisiaj komunikacji. Nie mam wielkich pretensji, mam szacunek do sędziów, ale oczekuję tego samego. Muszę zapytać Fuente i Sorga o ich relację - stwierdził Niemiec.

FC Barcelona pokonała Deportivo Alaves 3:1 i wróciła na fotel lidera ligi hiszpańskiej. Podopieczni Hansiego Flicka mają dwa punkty przewagi nad Realem Madryt, jednak Królewscy swoje spotkanie 14. kolejki rozegrają dzisiejszego wieczora. O 21:00 zmierzą się na wyjeździe z Gironą, chcąc wrócić na zwycięską ścieżkę - poprzednie dwa mecze ligowe kończyły się remisami.