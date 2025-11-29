Krychowiak wyłożył karty na stół ws. Nawrockiego. Wystarczyło jedno słowo

Grzegorz Krychowiak niedawno zakończył swoją piłkarską karierę. Teraz na pewno nie będzie narzekał na nudę, bo planuje podróżować, a także zajmuje się swoją firmą - Balamonte, czyli salonem mody męskiej, który specjalizuje się w szyciu garniturów na miarę.
Sam zawodnik bardzo zwraca uwagę na ubiór, co wielokrotnie za czasów zgrupowań kadry sprawiało, że piłkarze na czele z Wojciechem Szczęsnym robili sobie z niego żarty. W 2017 roku bramkarz pojawił się na konferencji prasowej reprezentacji Polski i zapytał sztab szkoleniowy o "stylówkę", w której Krychowiak przyjechał na zgrupowanie. - Trzeba przyznać, że zaprezentował naprawdę wysoką klasę. Widać, że to poziom światowy. Top klasa - odparł wówczas Bogdan Zając. Z tymi słowami nie zgodził się golkiper, co przekazał do mikrofonu.
Sam Krychowiak również prześmiewczo wypowiada się nt. ubioru innych piłkarzy. Na premierze filmu o Wojciechu Szczęsnym stwierdził, że "wybrał najgorsze buty".
Teraz Grzegorz Krychowiak udzielił wywiadu dla twojstyl.pl i był pytany m.in. o to, czy polscy mężczyźni dobrze się ubierają. - Został zrobiony ogromny progres, który widać na ulicach nie tylko Warszawy, ale w całej Polsce - wyznał.
- I ja zawsze wychodzę z założenia, że każdy mężczyzna powinien mieć dobrze skrojony garnitur, bo to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie na różne okazje. Lepiej zbyt elegancko wyglądać niż na odwrót, bo będziemy się bardzo źle czuć - dodał.
Na koniec został również zapytany, czy uszyłby garnitur dla prezydenta. Ten odparł jednym słowem: "oczywiście".
Prezydentem RP jest Karol Nawrocki, który objął urząd 6 sierpnia. W rozmowie z "Onetem" ekspert ocenił jego ubiór na uroczystym zaprzysiężeniu. - Karol Nawrocki założył jednorzędowy, ciemnogranatowy garnitur, który jest powszechnym i strategicznym wyborem w dyplomacji oraz w polityce. Znakiem zapytania mógł pozostawać kolor krawata - mówił jakiś czas temu Marcin Brylski, dziennikarz modowy.
