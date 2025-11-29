Zbigniew Ziobro "ulubieńcem" kibiców. Cały stadion widział, co napisali

Pierwszy transparent wymierzony w byłego ministra sprawiedliwości wywiesili kibice Cracovii. "Koronnego stworzyłeś, za niewinność wielu wsadziłeś, karma wróciła, nowotwór zżera. Oto historia Ziobry k***y, c***a" - taki napis pojawił się w trakcie meczu z Motorem Lublin.

Nawiązuje on do reformy wprowadzonej za czasów pracy Ziobry w ministerstwie. Przeniosła ona decyzyjność w przyznawaniu statusu tzw. małego świadka koronnego z sędziego na prokuratora. Świadkami koronnymi są osoby, które współpracują z organami ścigania w zamian za złagodzenie kary.

Następnie swoje pretensje zaadresowali w stronę Zbigniewa Ziobry kibice Lecha. "Ziobro parówo, oddaj Polakom miliony. W kryminale będziesz prze***lony" - transparent o tej treści został wywieszony podczas spotkania z Radomiakiem. Głośni byli też kibice Legii Warszawa. Oni z kolei w stronę byłego ministra zwrócili się podczas meczu ze Spartą Praga.

W trzeciej lidze też mają dość ucieczki Ziobry

Jednak nie tylko kibice klubów Ekstraklasy mają pretensje do Zbigniewa Ziobry. Na trzecioligowym stadionie ostrowieckiego KSZO swój protest zaprezentowali kibice Wisłoki Dębica. Ich transparent brzmiał: "Ziobro fujaro, dalej nie chcesz liczonych nocek w ZK?". To również jest nawiązanie do ucieczki byłego ministra przed sprawiedliwością.

W ostatnich tygodniach Ziobrze został uchylony immunitet poselski. Oznacza to, że może odpowiadać karnie za nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Nie ma jednak możliwości jego aresztowania. Od dłuższego czasu polityk przebywa na Węgrzech. Kraj rządzony przez Viktora Orbana jest bezpiecznym przylądkiem dla bojących się procesów sądowych polityków związanych z partią Prawo i Sprawiedliwość - poza Ziobrą chodzi o Marcina Romanowskiego

Mecz KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Wisłoka Dębica zakończył się bezbramkowym remisem.