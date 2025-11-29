5:1! Legia rozbiła Lecha. Nie dali im żadnych szans

Legia Warszawa w przeszłości potrafiła nie tylko dominować krajowe rozgrywki, ale wprowadzać do gry zdolnych młodych piłkarzy, którzy potem za spore pieniądze odchodzili do zachodnich klubów. Dobre przykłady to Sebastian Szymański czy Michał Karbownik. Ostatnio jednak i pod tym względem Wojskowi nie błyszczą i nie "produkują" masowo talentów. Choć czasem im się to udaje - w sierpniu Jan Ziółkowski przeszedł z Legii do AS Romy za ok. 6 milionów euro.

Zwycięstwo młodych piłkarzy Legii z Lechem

W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów drużyna Legii do lat 19 zajmuje obecnie 5. miejsce. Do lidera, czyli Zagłębia Lubin, traci 6 punktów. Istnieje jednak mały haczyk - ma dwa mecze rozegrane mniej, więc w teorii może wkrótce dogonić ekipę z Dolnego Śląska. W sobotę młodzi piłkarze stołecznego klubu odnieśli też bardzo efektowne zwycięstwo - pokonali na własnym boisku Lech Poznań U-19 aż 5:1!

Bramki dla Legii zdobywali Filip Przybyłko, Jan Gawarecki, Alex Cetnar oraz Szymon Piasta, który trafił do siatki dwukrotnie. Jeden z kibiców Wojskowych na portalu "X" zwrócił nawet uwagę na to, że wynik mógł jeszcze wyższy. "Plus kilka niewykorzystanych sytuacji, w tym słupek, po którym powinno być 6-1" - czytamy. Dla Legii U-19 sobotni triumf był już trzecim z rzędu. Lech tymczasem nie wygrał żadnego z trzech ostatnich meczów, ale dalej znajduje się w tabeli CLJ wyżej od ekipy ze stolicy (na trzecim miejscu).

Zobaczymy, czy świetna postawa juniorskiej drużyny Legii udzieli się starszym kolegom po fachu. Zespół, który wciąż prowadzi Inaki Astiz, w piątek (1 grudnia) zmierzy się z Motorem Lublin.