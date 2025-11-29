Piękny powrót Polaka po kontuzji! Gol w Niemczech na wagę wygranej

Dawid Kownacki w letnim okienku transferowym trafił do Herthy Berlin. Do stolicy Niemiec trafił na zasadzie wypożyczenia z Werderu Brema. 28-latek potrzebował paru meczów na aklimatyzację, ale gdy to się powiodło, z miejsca stał się ważnym zawodnikiem drużyny. W wygranym meczu piątej kolejki 2. Bundesligi z Hannoverem zdobył bramkę i zaliczył asystę.

Dwa tygodnie później ponownie wpisał się na listę strzelców - tym razem Hertha pokonała Norymbergę. Niestety, w samej końcówce tego spotkania Polak odniósł kontuzję. Diagnoza była koszmarna - uraz kostki miał wykluczyć 28-latka z gry nawet do końca roku. Kilka dni temu jednak ogłoszono przełom. Dawid Kownacki zakończył rehabilitację miesiąc przed terminem i mógł wyjść na boisko jeszcze w listopadzie!

Polak do gry miał być wprowadzany spokojnie, a pierwsze spotkanie po kontuzji powinien rozpocząć na ławce rezerwowych. Tak się właśnie stało. Hertha pojechała do Kilonii na mecz z Holstein, a Kownacki nie pojawił się w wyjściowym składzie. Trener Stefan Leitl wpuścił 7-krotnego reprezentanta Polski na boisko w 65. minucie, kiedy na tablicy wyników widniał rezultat 0:0. Okazało się to być strzałem w dziesiątkę!

10 minut i konkret!

Na kwadrans przed zakończeniem spotkania z prawego skrzydła piłkę dośrodkował Fabian Reese. Spadła ona na głowę zupełnie niepilnowanego Kownackiego. Polak nie miał żadnych problemów ze skierowaniem jej do bramki! Okazało się to być kluczowym momentem spotkania. Więcej goli już nie padło, a Hertha pokonała Holsten Kiel 1:0.

Dla Herthy było to piąte z rzędu i ósme w sezonie zwycięstwo. Stołeczna drużyna awansowała na piąte miejsce w tabeli 2. Bundesligi. Do drugiego Paderborn traci trzy punkty, ale miejsce barażowe jest już na wyciągnięcie ręki - Hannover ma tylko jedno oczko więcej. Kownacki ma na swoim koncie trzy bramki zdobyte w siedmiu ligowych występach.