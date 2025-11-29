Nie gryzie się w język ws. Lewandowskiego. "Robert kłamie jak najęty"

Robert Lewandowski i Cezary Kucharski od kilku lat toczą spór prawny w sprawie domniemanego upublicznienia poufnych dokumentów i szantażu, jakiego miał się dopuścić wobec 37-latka jego były menedżer (który w zamian miał kryć rzekome oszustwa podatkowe zawodnika). Sprawa budzi wielkie zainteresowanie, a jej końca nie widać.

Cezary Kucharski opowiada o spotkaniu z Robertem Lewandowskim w sądzie. "Nadal nie rozumie"

Już jakiś czas temu zeznania składał gracz FC Barcelony, jego żona Anna Lewandowska, jak również prawnik i przyjaciel piłkarza Kamil Gorzelnik. Zrobił to również Kucharski, który w wywiadzie dla tygodnika "Angora" odsłonił kulisy głośnej sprawy.

- Jak słuchałem (Lewandowskiego - red.) w sądzie, to on nadal nie rozumie tej sytuacji. [...] Ostatnie moje spotkanie z nim w sądzie wyglądało tak, jakby mną pogardzał. Kreował się na jakiegoś króla, boga, który jakby siedział w mojej głowie i oceniał, kim ja jestem. [...] Pojawiają się nowe wątki w sprawie. Nie mogę mówić o szczegółach, natomiast - co jest miodem na moje serce - Robert w sądzie kłamie jak najęty. Więc jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy. Natomiast moi oskarżyciele zeznają dla mnie bardzo dobrze - powiedział 53-latek (cytaty za "Przeglądem Sportowym" Onetem).

Kucharski uciął wszelki kontakt z Lewandowskimi poza salą sądową, gdzie akurat jeszcze długo będą się spotykać. Przynajmniej jego zdaniem. - Teraz łączy nas spór. Tak jak to był spór projektowany przez naszych prawników z klauzulą poufności 30 lat, czyli do końca życia, tak teraz uważam, że my do końca życia nie wyjdziemy z sądu z Anną i Robertem. To jest bardzo ludzkie. Od miłości do nienawiści jest jeden krok - stwierdził.

Robert Lewandowski proponował ugodę Cezaremu Kucharskiemu. "Chcę udowodnić, że kłamał i mnie pomówił w sądzie"

Rozwlekania sprawy raczej chciał uniknąć Lewandowski. Z tego powodu już dwukrotnie był u Kucharskiego i proponował ugodę. - Proponował mi pieniądze. A ja nie chcę. Chcę udowodnić, że kłamał i mnie pomówił w sądzie. Że ten szantaż był zmyślony. [...] Muszą być konsekwencje tego. Chcę doprowadzić do tego, by Robert mnie przeprosił za to, co zrobił - podsumował Kucharski.

A na jakim etapie jest proces? W listopadzie odbyło się trzecie, wcześniej nieplanowane przesłuchanie Gorzelnika. - Jest coraz ciekawiej, coraz bardziej zaskakująco w kontekście tego, co działo się przed nagranymi rozmowami obu panów. Tam musiało dojść do jakiejś niespotykanej maskarady, długo knutej intrygi przez osoby, które podszywały się pod pełnomocników jednej ze stron. Nie mogę jednak nic konkretnie powiedzieć, bo jawność procesu jest wyłączona - przekazał Krzysztof Ways, obrońca Kucharskiego, w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl.

