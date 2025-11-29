Aż nie chce się wierzyć, co dzieje się w kraju gospodarza MŚ

Mistrzostwa świata w 2030 roku będą miały trzech stałych gospodarzy - Hiszpanię, Portugalię oraz Maroko. Dodatkowo mecze otwarcia odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Taka wizja ma związek z faktem, że wówczas przypada 100. rocznica organizacji pierwszego mundialu. Wokół Maroka narasta jednak coraz więcej kontrowersji. Wielu mieszkańców wychodzi na ulice protestować przeciwko goszczeniu najważniejszej piłkarskiej imprezy w związku z ogromnymi kosztami. To jednak nic w porównaniu do tego, co wyrabia się tam z psami.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski problemem reprezentacji Polski? "To powinno zostać w szatni"

Katastrofa. To wygląda jak rzeź

Według IAWPC międzynarodowej koalicji na rzecz dobrostanu zwierząt, w Maroku zabija się około 300 tysięcy bezpańskich psów rocznie. Po otrzymaniu organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej czystki tylko rosną. Organizacja IAWPC określa metody uśmiercania zwierząt mianem "całkowicie barbarzyńskich". Psy są zastrzelone lub otrute, co skutkuje długą i bolesną śmiercią.

Szerzej sprawę opisał portal sport.ua, który wprost podkreśla, że to "nowa plama na reputacji FIFA". Trudno jednak spodziewać się, by prezydent światowej federacji Gianni Infantino i inne ważne osoby w organizacji w jakiś sposób zainterweniowały.

Do FIFA wpływały nawet skargi od aktywistów na rzecz zwierząt. Ci kontaktowali się także z ONZ. Istotną kwestią jest fakt, że wiele psów jest zabijanych na oczach dzieci, co może wywoływać u nich traumę. Według nagrań przekazanych przez IAWPC i relacji naocznych świadków, Maroko otwarcie łamie Konwencję ONZ o prawach dziecka oraz Komentarz Ogólny nr 26 do Konwencji o prawach dziecka.

Marokańczycy tworzą "stacje śmierci"?

To jednak nie wszystko. Maroko planuje budować kliniki weterynaryjne dla psów w miastach, które mają gościć mistrzostwa świata. Słowo klinika jest tutaj oczywiście podane w celu zmylenia innych, bo można podejrzewać, że w rzeczywistości będą to "stacje śmierci", które pomogą barbarzyńcom usunąć jeszcze więcej zwierząt.

IAWPC uruchomiło na własnej stronie internetowej akcję, która ma sprawić, że władze i mieszkańcy Maroka zaprzestaną zabijać psy. Chodzi o podpisanie petycji, która później zostanie wysłana do odpowiedniej komisji w ONZ.

Czytaj także: Skandaliczne sceny w I Lidze. Niewiarygodne, co zrobił sędzia. "Ludzie"

Metody, które stosuje się na psach w Maroku, są zabronione w większości państw. Niektórzy dosłownie urządzają sobie polowanie na te czteronogi z bronią palną. Kiedy FIFA wreszcie przestanie umywać ręce od tej sprawy? Wielu działaczy społecznych obawia się, że nigdy.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU