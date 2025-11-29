Co miesiąc goal.com aktualizuje listę największych faworytów do zwycięstwa w plebiscycie "France Football". Sam plebiscyt w poprzednich latach wywoływał ogromne emocje i to niekoniecznie z pozytywnych względów. Również zestawienie opublikowane przez goal.com może nakłonić kibiców futbolu do dyskusji.

Kane na prowadzeniu. "Wszechstronne umiejętności"

Dziennikarze na pierwszym miejscu w power rankingu wskazali Harry'ego Kane'a. Podkreślają, że od kiedy Anglik zdobył pierwsze trofeum w karierze (mistrzostwo Niemiec), jeszcze bardziej się odblokował. Teraz będzie robił wszystko, by wywalczyć trofeum indywidualne. Licząc spotkania Bayernu Monachium i reprezentacji Anglii zdobył jak na razie 29 bramek i zanotował 3 asysty.

Goal.com wyróżnił go spośród innych graczy, ponieważ Kane potrafi doskonale radzić sobie nie tylko w polu karnym, ale również w rozegraniu.

"Oprócz zdobywania ogromnej liczby bramek, Kane pokazuje swoje wszechstronne umiejętności w sposób druzgocący dla rywali mistrza Niemiec, a jeśli utrzyma tę formę, na koniec sezonu czekają go kolejne trofea. Tymczasem kibice reprezentacji Anglii modlą się, by ich kapitan po raz kolejny nie opadł z sił przed latem - Kane jest kluczowy dla nadziei Synów Albionu na zakończenie ich boleśnie długiego oczekiwania na wielki sukces na arenie międzynarodowej" - napisano.

Mbappe i Haaland za plecami Kane'a

Podium uzupełniają Kylian Mbappe i Erling Haaland. Obaj panowie mają ogromny wpływ na grę swoich drużyn. Pierwszemu z nich już wiele lat temu przepowiedziano, że zostanie najlepszym piłkarzem świata. W grudniu skończy 27 lat i wciąż nie zdobył jeszcze Złotej Piłki. Teraz jest najprawdopodobniej w życiowej formie (na ten moment 27 goli i 6 asyst).

Na najniższym stopniu power rankingu znajduje się Haaland, który strzelił w tym sezonie już 32 gole i zanotował trzy asysty. Mimo problemów ze zdrowiem wysoko stoją akcje Lamine'a Yamala. Utalentowany gracz FC Barcelony plasuje się na piątej lokacie. Przed nim jest jeszcze Declan Rice, który wyróżnia się w barwach Arsenalu.

Pozostaje pytanie, czy wszyscy zawodnicy utrzymają formę do przyszłorocznego mundialu. Wyniki mistrzostw świata i postawa danych piłkarzy mogą mieć ogromny wpływ na wyniki Złotej Piłki.

Power ranking Złotej Piłki (listopad 2025, zestawienie goal.com):

1. Harry Kane (Bayern Monachium)

2. Kylian Mbappe (Real Madryt)

3. Erling Haaland (Manchester City)

4. Declan Rice (Arsenal)

5. Lamine Yamal (FC Barcelona)

6. Vitinha (Paris Saint-Germain)

7. Michael Olise (Bayern Monachium)

8. Luis Diaz (Bayern Monachium)

9. Estevao (Chelsea)

10. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

