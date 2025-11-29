Zbudowali prawdziwą perełkę. Efektowny kompleks z 60-tysięcznym stadionem

Sportowa infrastruktura w Chinach wciąż się rozwija! Już w przyszłym miesiącu do użytku zostanie oddane przecudowne Greater Bay Area Sports Centre. Budynki znajdujące się na 70-hektarowym terenie zostały zaprojektowane przez studio Zaha Hadid Architects. Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku, więc niewiele ponad dwa lata temu.

O ukończeniu prac informuje branżowy portal stadiony.net. Kompleks jest jedną z kluczowych inwestycji w aglomeracji Kanton-Hongkong-Makau, nazywaną też mianem Greater Bay Area. Urokliwie położone centrum sportowe znajduje się nad rzeką Perłową. Plan zakłada zbudowanie w okolicy nowoczesnej dzielnicy miejsko-biznesowej. W aglomeracji ma zamieszkać bowiem sto milionów mieszkańców.

Chińczycy pomyśleli o wszystkim. Z racji położenia nad rzeką Perłową, ważne jest, by obiekt mógł przetrwać ewentualne powodzie. Kompleks jest też świetnie skomunikowany - wybudowano mosty oraz stacje metra. Otwarcie zaplanowane jest na 5 grudnia. Tego dnia odbędzie się seria koncertów, na które bilety zostały już wyprzedane.

Wielki stadion, hala i basen

A co składa się na Greater Bay Area Sports Centre? Głównym obiektem jest 60-tysięczny, wielofunkcyjny stadion. Można na nim zorganizować największe lekkoatletyczne zawody, czy też koncerty światowych gwiazd muzyki. Bryła areny jest niezwykle charakterystyczna dzięki nietypowemu ułożeniu trybun.

Po sąsiedzku powstał również olimpijski basen ze skocznią do wody, z trybunami na 4 tysiące widzów. W kompleksie znajduje się hala sportowa, która pomieści 20 tysięcy kibiców. Nie zapomniano o zapleczu. W najbliższej okolicy powstały też boiska treningowe czy akademiki dla sportowców. Kompleks został zaprojektowany zarówno na codzienne potrzeby mieszkańców, jak i do użytku przy wielkich spotowych wydarzeniach.

A ile kosztowało wybudowanie takiego cudeńka? Według informacji podanych przez stadiony.net, cały kompleks został wzniesiony za osiem miliardów juanów. Przelicza się to na - bagatela! - 4 miliardy 130 milionów złotych. To nie są tanie rzeczy...