Reprezentacja Ukrainy trafiła do tej samej ścieżki barażowej o mistrzostwa świata 2026, co Polska. Zespół Serhija Rebrowa zagra w półfinale baraży ze Szwecją, a to spotkanie odbędzie się w kraju skandynawskim. Od momentu losowania trwały dywagacje, gdzie odbędzie się potencjalny finał baraży, jeżeli do niego awansuje Ukraina - zwycięzca z pary Szwecja - Ukraina będzie gospodarzem finału. Najnowsze wieści jasno wskazują na to, że Ukraina nie chce organizować finału baraży w naszym kraju.

Ukraina wybrała. To w tym kraju zorganizuje finał baraży o mistrzostwa świata

Portal sport.ua poinformował, gdzie ukraińska federacja zamierza zorganizować finał baraży. Nie będzie to Polska, a wybór naszych sąsiadów padł na Hiszpanię. Nie wiadomo jednak, na które miasto Ukraińcy się zdecydowali, bo w grze są trzej kandydaci. "UAF priorytetowo traktuje organizację tego meczu w Hiszpanii. Obecnie szczegółowo analizowane są warunki wynajmu stadionu, logistyka i miejsce, w którym kadra będzie stacjonować podczas obozu przygotowawczego" - czytamy w artykule.

Kiedy zapadnie decyzja w tej sprawie? Sport.ua wskazuje, że nastąpi to w połowie grudnia tego roku.

Warto przypomnieć, że Ukraina grała domowe mecze podczas eliminacji do mistrzostw świata w Polsce. Spotkanie z Francją (0:2) odbyło się we Wrocławiu, a mecze z Azerbejdżanem (2:1) i Islandią (2:0) miały miejsce w Krakowie oraz Warszawie.

Szewczenko dziękował Polakom po losowaniu. "Czuliśmy się komfortowo"

Tuż po losowaniu Andrij Szewczenko, a więc szef ukraińskiej federacji, bardzo dziękował Polsce za gościnę podczas eliminacji MŚ. Jednocześnie odnosił się do sprawy z finałem baraży i odpowiadał w tym kontekście bardzo dyplomatycznie.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za gościnność i pomoc. Czuliśmy się bardzo komfortowo podczas wszystkich meczów, które rozegraliśmy w sąsiednim, zaprzyjaźnionym kraju. Wybierzemy najdogodniejsze miejsce do rozegrania meczów, uwzględniając wszystkie niuanse i potrzeby reprezentacji Ukrainy. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla drużyny i kibiców - opowiadał Szewczenko.

