Kolejka chętnych po największy polski talent. Na liście najwięksi giganci

Oskar Pietuszewski jest jednym z największych polskich talentów ostatnich lat. Jego występy w Jagiellonii Białystok i młodzieżowej reprezentacji Polski sprawiły, że interesują się nim najlepsze kluby na świecie.

Giganci interesują się Oskarem Pietuszewskim

Niedawno pisaliśmy, powołując się na belgijskie media, że o piłkarza zabiega Anderlecht, który już latem wykazywał konkretne zainteresowanie. "Anderlecht nadal zabiega o Oskara Pietuszewskiego, ale warunki finansowe sprawiają, że transfer staje się coraz mniej realny. Polski lewoskrzydłowy jest bardzo pożądany na rynku międzynarodowym, a jego wartość dynamicznie rośnie" - informował serwis voetbalkrant.com.

Teraz w brytyjskich mediach pojawiły się doniesienia, że Oskar Pietuszewski może trafić do gigantów Premier League. Według doniesień teamtalk.com - Arsenal, Manchester City i Chelsea wielokrotnie w tym sezonie wysyłały do Polski swoich skautów.

Serwis podkreśla, że np. Arsenal obserwował utalentowanego Polaka podczas wygranego 4:0 meczu z Arką Gdynia. Chelsea z kolei wysłała swoich przedstawicieli na mecz ze Strasbourgiem w Lidze Konferencji. Skauci Manchesteru City również mieli być obecni w Białymstoku.

"Wszystkie trzy kluby przeprowadziły wstępne rozmowy z obozem Pietuszewskiego i aktywnie przygotowują się do formalnych działań, gdy rozpocznie się styczniowe okienko transferowe" - czytamy.

Tyle trzeba zapłacić za utalentowanego Polaka

Jagiellonia miała wycenić Oskara Pietuszewskiego na 15 mln euro. "Kwota ta może znacznie wzrosnąć po doliczeniu premii i pobiłaby klubowy rekord transferowy" - zaznaczono.

Oskar Pietuszewski ma aktywny kontrakt z Jagiellonią Białystok do czerwca 2027 roku. Zdaniem zagranicznych dziennikarzy wszystko zależeć będzie od tego, w którym klubie dostanie możliwość zdobycia minut w pierwszym składzie. "Jedno jest pewne: gdy nadejdzie styczeń, walka o Pietuszewskiego będzie jedną z najbardziej zaciętych bitew w tym okienku transferowym" - zakończono.

W tym sezonie Oskar Pietuszewski rozegrał 25 meczów dla Jagiellonii Białystok. W sumie strzelił trzy gole i dołożył dwie asysty (wszystko to w Ekstraklasie).