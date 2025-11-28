Gigantyczny skandal w polskiej piłce. To, co otrzymał sędzia przekracza granice

Wielu sędziów piłkarskich w Polsce marzy o karierze na miarę Szymona Marciniaka i prowadzeniu najważniejszych spotkań na świecie. Aby to osiągnąć, trzeba jednak zmierzyć się z wieloma bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami. Niektóre z nich noszą wręcz znamiona łamania prawa.

Sędzia otrzymał pogróżki po meczu IV ligi. "Poinformowano już policję"

W sobotę 22 listopada Darłovia Darłowo przegrała domowy mecz z Iną Ińsko (2:3) w ramach IV ligi zachodniopomorskiej. Natomiast w piątek 28 listopada na facebookowym profilu Kolegium Sędziów ZZPN ukazał się wstrząsający wpis.

"Zaczyna się od słowa… Zarząd Kolegium Sędziów ZZPN informuje, iż jeden z naszych arbitrów w dniu wczorajszym po powrocie do domu znalazł w drzwiach swojego mieszkania anonimowe pogróżki. Oryginalną treść tej wiadomości publikujemy poniżej. W naszej ocenie treść tych pogróżek inspirowana jest internetową aktywnością jednego z trenerów. O otrzymanych pogróżkach poinformowano już policję. Słowa ranią i często są pierwszym krokiem do kolejnych aktów przemocy, nie tylko słownych. Wzywamy do głębszego zastanowienia się nad treściami, które w emocjach publikujemy w mediach społecznościowych"- przekazano.

wpis KS ZZPN zrzut ekranu z Facebooka KS ZZPN

List to stek wulgarnych obelg nienadających się do cytowania. Aby zarysować kontekst, wspomnimy, że padają tam zarzuty o "kradzieży punktów" czy sprzedaniu meczu przez arbitra. W jego kierunku padają bardzo dobitne sugestie, aby "nie przyjeżdżać do Darłowa", także groźby dotyczące donosu do miejsca pracy czy obelgi pod adresem rodziny sędziego. "Oglądaj się za siebie, bo nie znasz dnia ani godziny" - to przedostatnie zdanie "listu".

Darłovia Darłowo reaguje na pogróżki wobec sędziego. "Bezkarnie także posilił się naszą nazwą klubu i miasta"

Na cytowany wyżej wpis odpowiedziała Darłovia. "W związku z opublikowaną przez Kolegium Sędziów ZZPN informacją o otrzymaniu przez jednego z arbitrów pogróżek - Zarząd MKS-u Darłovii Darłowo stanowczo potępia tego typu incydent (i to, czego - red.) doświadczył sędzia. Tekst zawarty w treści pogróżki wyczerpuje znamiona przestępstwa i nie ma nic wspólnego z polityką naszego klubu. Jesteśmy także przekonani, że takiej treści nie skonstruowałby żaden nasz kibic i osoba związana z klubem. Nikt kto dopuszcza się takiego czynu nie ma prawa nazywać się kibicem Darłovii Darłowo, ani rościć jakichkolwiek oczekiwań względem kogokolwiek" - czytamy.

"Wyrażamy głębokie ubolewanie nad zaistniałym faktem i mamy nadzieję, że odpowiednie organy znajdą sprawcę tego zdarzenia. Zarząd MKS Darłovii Darłowo pragnie także poinformować, że zawsze dokłada wszelkich starań jeśli chodzi o bezpieczeństwo na obiekcie w Darłowie i każdy, a w szczególności sędziowie, mogą czuć się tutaj bezpiecznie. Zdajemy sobie także sprawę, że w przestrzeni pojawia się wiele zastrzeżeń co do decyzji, które zapadających na murawie, które mogą nawoływać do różnych sytuacji, ale te (decyzje sędziów - red.) zostawiamy do rozstrzygnięcia tylko i wyłącznie przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej" - dodano.

Klub zapowiedział gotowość w wyjaśnieniu tej sprawy: "Bardzo prosimy o zachowanie powagi w tej sytuacji i jeszcze raz podkreślamy, że potępiamy to zdarzenie, w którym ktoś bezkarnie także posilił się naszą nazwą klubu i miasta. Jesteśmy do dyspozycji organów w celu pomocy w ustaleniu sprawcy. Zarząd MKS Darłovia Darłowo. Prezes - Daniel Frącz".

oświadczenie Darłovii Darłowo zrzut ekranu z FB Darłovia Darłowo

Po 16 meczach IV ligi zachodniopomorskiej Darłovia Darłowo ma 11 punktów i zajmuje 16., przedostatnie miejsce w tabeli. Mecz z Iną Ińsko był dla niej ostatnim przed przerwą zimową.

