To byłby sensacyjny transfer! Wielka gwiazda Barcelony kuszona milionami
Czy w FC Barcelonie szykują się spore zmiany? Wygląda na to, że tak się stanie. Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował, że możliwe jest nawet odejście Raphinhi. To mógłby być potężny cios dla "Dumy Katalonii".
SOCCER-SPAIN-BAR-GET/
Fot. REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona miała w tym sezonie już kilka złych momentów. "Duma Katalonii" od czasu do czasu notuje kiepskie mecze i ma problem z ustabilizowaniem formy na wysokim poziomie. Choćby w ostatnim spotkaniu przegrała z Chelsea 0:3. Działacze muszą też mieć z tyłu głowy, że trzeba szukać rozwiązań na następny sezon. Możliwe, że z klubu odejdą m.in. Robert Lewandowski i Andreas Christensen, którym w czerwcu 2026 roku wygasają kontrakty. To nie wszystko.

Jaka będzie przyszłość Raphinhi? Arabia Saudyjska kusi 

Realnym scenariuszem jest także odejście Raphinhi, o czym wspomina "Mundo Deportivo". W przeszłości nie raz mówiono o tym, że Saudyjczycy zrobią wszystko, by ściągnąć do siebie gwiazdę Barcelony. 

"Barcelona musi być przygotowana na ewentualne odejście Raphinhi w letnim okienku. Arabia Saudyjska nadal jest kuszącym kierunkiem dla Brazylijczyka" - napisał Roger Torello.

W ostatnich tygodniach Raphinha był kontuzjowany i teraz stopniowo otrzymuje coraz więcej minut. W tym sezonie nie miał wielu okazji do pokazania swoich umiejętności, ale w poprzednim był kluczowym graczem Barcelony. Wystarczy wspomnieć, że strzelił 34 gole i zanotował 26 asyst w 57 spotkaniach. Niektórzy kibice do dziś nie wierzą w to, że Brazylijczyka zabrakło na podium plebiscytu o Złotą Piłkę. 

Rashford tani, a co z innymi opcjami?

W przypadku odejścia Raphinhi z Blaugrany klub na pewno będzie chciał skorzystać z opcji wykupu Marcusa Rashforda z Manchesteru United za 30 mln euro. To bardzo dobra cena za tak jakościowego piłkarza.

A gdyby Barcelona zamierzała jeszcze bardziej zabezpieczyć tę pozycję, to musiałaby już liczyć się z ogromnym wydatkiem. Według "Mundo Deportivo" Katalończycy obserwują Rafaela Leao, lecz trudno byłoby go wyciągnąć z Milanu.

Raphinha natomiast jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 90 mln euro. Nie można wykluczyć, że Saudyjczycy chcieliby przeznaczyć na ten transfer ponad 100 mln euro.

