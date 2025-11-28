To byłby sensacyjny transfer! Wielka gwiazda Barcelony kuszona milionami

FC Barcelona miała w tym sezonie już kilka złych momentów. "Duma Katalonii" od czasu do czasu notuje kiepskie mecze i ma problem z ustabilizowaniem formy na wysokim poziomie. Choćby w ostatnim spotkaniu przegrała z Chelsea 0:3. Działacze muszą też mieć z tyłu głowy, że trzeba szukać rozwiązań na następny sezon. Możliwe, że z klubu odejdą m.in. Robert Lewandowski i Andreas Christensen, którym w czerwcu 2026 roku wygasają kontrakty. To nie wszystko.

Jaka będzie przyszłość Raphinhi? Arabia Saudyjska kusi

Realnym scenariuszem jest także odejście Raphinhi, o czym wspomina "Mundo Deportivo". W przeszłości nie raz mówiono o tym, że Saudyjczycy zrobią wszystko, by ściągnąć do siebie gwiazdę Barcelony.

"Barcelona musi być przygotowana na ewentualne odejście Raphinhi w letnim okienku. Arabia Saudyjska nadal jest kuszącym kierunkiem dla Brazylijczyka" - napisał Roger Torello.

W ostatnich tygodniach Raphinha był kontuzjowany i teraz stopniowo otrzymuje coraz więcej minut. W tym sezonie nie miał wielu okazji do pokazania swoich umiejętności, ale w poprzednim był kluczowym graczem Barcelony. Wystarczy wspomnieć, że strzelił 34 gole i zanotował 26 asyst w 57 spotkaniach. Niektórzy kibice do dziś nie wierzą w to, że Brazylijczyka zabrakło na podium plebiscytu o Złotą Piłkę.

Rashford tani, a co z innymi opcjami?

W przypadku odejścia Raphinhi z Blaugrany klub na pewno będzie chciał skorzystać z opcji wykupu Marcusa Rashforda z Manchesteru United za 30 mln euro. To bardzo dobra cena za tak jakościowego piłkarza.

A gdyby Barcelona zamierzała jeszcze bardziej zabezpieczyć tę pozycję, to musiałaby już liczyć się z ogromnym wydatkiem. Według "Mundo Deportivo" Katalończycy obserwują Rafaela Leao, lecz trudno byłoby go wyciągnąć z Milanu.

Raphinha natomiast jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 90 mln euro. Nie można wykluczyć, że Saudyjczycy chcieliby przeznaczyć na ten transfer ponad 100 mln euro.