O krok od wielkiej kasy. Odpadł w "Milionerach" na tym pytaniu. Znasz odpowiedź?

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce, obecnie emitowany w Polsacie. Nie brakuje z nim pytań dotyczących sportu, ostatnio pojawiło się choćby takie o wynik Igi Świątek na igrzyskach olimpijskich 2024. Tym razem pojawiło się pytanie dotyczące piłki nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Grał o gwarantowane 50 tys. złotych w "Milionerach". Dostał piłkarskie pytanie

O milion złotych grał pan Krzysztof z Łodzi. Gdy dotarł do siódmego pytania, gdzie stawką było gwarantowane 50 tys. zł, został zapytany o przyszłoroczny mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. "Maskotkami piłkarskiego mundialu w 2026 r. będą:" - taka była treść. Natomiast odpowiedzi następujące: A. trzej chłopcy z piłką; B. frytka, chips i nachos; C. łoś, bielik i jaguar; D. klon, sekwoja i kaktus.

Uczestnik nie był pewien odpowiedzi, w związku z tym poprosił prowadzącego Huberta Urbańskiego o możliwość skorzystania z koła ratunkowego (już wcześniej wybrał pół na pół i pytanie do publiczności). Wybrał telefon do przyjaciela, pana Tomasza z Łodzi, który też nie miał pewności co do odpowiedzi. Jak się skończyło?

Kosztowna pomyłka w "Milionerach". Oto maskotki mistrzostw świata 2026

Pan Krzysztof wybrał odpowiedź D. I odpadł z programu, kończąc rozgrywkę z gwarantowaną na wcześniejszym etapie sumą 2 tys. zł. Prawidłową odpowiedzią było C. Maskotkami przyszłorocznego turnieju będą: Maple (łoś, reprezentuje Kanadę), Clutch (bielik amerykański, reprezentuje USA) i Zayu (jaguar, reprezentuje Meksyk).

Sprawdź również: Kolejny cios w Legię. To już pewne

Przyszłoroczne mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Być może zagra na nich reprezentacja Polski, która musi przejść dwustopniowe baraże - najpierw zagra z Albanią (u siebie, 26 marca), a ewentualnie później z lepszym z pary Ukraina - Szwecja (na wyjeździe, 31 marca).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU