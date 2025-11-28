Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

O krok od wielkiej kasy. Odpadł w "Milionerach" na tym pytaniu. Znasz odpowiedź?
Mistrzostwa świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Impreza ta już teraz budzi spore poruszenie, a pytanie odnoszące się do niej znalazło się również w teleturnieju "Milionerzy". Pan Krzysztof grał o 50 tys. zł - by zgarnąć tę sumę, musiał wykazać się wiedzą o turniejowych maskotkach. Jak mu poszło?
'Milionerzy'
Screen instagram.com/p/DRkkI32gqid/

"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce, obecnie emitowany w Polsacie. Nie brakuje z nim pytań dotyczących sportu, ostatnio pojawiło się choćby takie o wynik Igi Świątek na igrzyskach olimpijskich 2024. Tym razem pojawiło się pytanie dotyczące piłki nożnej.

Zobacz wideo Papszun nowym trenerem Legii? Kosecki: Nie brałem tego pod uwagę, ale byłbym zadowolony

Grał o gwarantowane 50 tys. złotych w "Milionerach". Dostał piłkarskie pytanie 

O milion złotych grał pan Krzysztof z Łodzi. Gdy dotarł do siódmego pytania, gdzie stawką było gwarantowane 50 tys. zł, został zapytany o przyszłoroczny mundial w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. "Maskotkami piłkarskiego mundialu w 2026 r. będą:" - taka była treść. Natomiast odpowiedzi następujące: A. trzej chłopcy z piłką; B. frytka, chips i nachos; C. łoś, bielik i jaguar; D. klon, sekwoja i kaktus.

Uczestnik nie był pewien odpowiedzi, w związku z tym poprosił prowadzącego Huberta Urbańskiego o możliwość skorzystania z koła ratunkowego (już wcześniej wybrał pół na pół i pytanie do publiczności). Wybrał telefon do przyjaciela, pana Tomasza z Łodzi, który też nie miał pewności co do odpowiedzi. Jak się skończyło?

Kosztowna pomyłka w "Milionerach". Oto maskotki mistrzostw świata 2026

Pan Krzysztof wybrał odpowiedź D. I odpadł z programu, kończąc rozgrywkę z gwarantowaną na wcześniejszym etapie sumą 2 tys. zł. Prawidłową odpowiedzią było C. Maskotkami przyszłorocznego turnieju będą: Maple (łoś, reprezentuje Kanadę), Clutch (bielik amerykański, reprezentuje USA) i Zayu (jaguar, reprezentuje Meksyk).

 

Sprawdź również: Kolejny cios w Legię. To już pewne

Przyszłoroczne mistrzostwa świata rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Być może zagra na nich reprezentacja Polski, która musi przejść dwustopniowe baraże - najpierw zagra z Albanią (u siebie, 26 marca), a ewentualnie później z lepszym z pary Ukraina - Szwecja (na wyjeździe, 31 marca).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich