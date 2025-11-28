Najnowsze informacje ws. Legii i Papszuna! To jest po prostu cyrk

Beznadziejne wyniki w Europie, jeszcze gorsze w ekstraklasie, a ostatnio seria siedmiu meczów bez zwycięstwa - to aktualny obraz Legii Warszawa. Klub, który miał walczyć o mistrzostwo Polski, dziś jest bliżej walki o utrzymanie niż o jedyny akceptowalny przez kibiców przed sezonem cel. Legia jest w totalnej rozsypce, ale - uwaga, uwaga - ma plan! Dariusz Mioduski chce, żeby nowym trenerem został Marek Papszun. - Legia chce mnie jako trenera, a ja chce zostać trenerem Legii - mówił aktualny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa dzień przed meczem z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji, co tylko spotęgowało burzę wokół działań Legii. Według najnowszych i nieoficjalnych informacji, klub z Warszawy miał zaoferować zero złotych + bonusy za wykup Papszuna z Rakowa, na co władze w Częstochowie absolutnie nie chcą się zgodzić. Co dalej z Legią i trenerem Markiem Papszunem, czy z całej tej sytuacji da się jeszcze wyjść z twarzą? Zapraszamy na specjalny odcinek programu "To jest Sport.pl"!

REKLAMA