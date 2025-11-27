Powrót na stronę główną
Tusk wybrał się do barbera. Nagle zaczął mówić o barażach. "Słabe to było"
Donald Tusk z uwagą śledzi wydarzenia sportowe, skupiając się zwłaszcza na piłce nożnej. Jest też aktywny w mediach społecznościowych. Co wyjdzie z połączenia tych rzeczy? Rozmowa o reprezentacji Polski w barber shopie. Premier został zaproszony przez przedsiębiorcę na dyskusję o polityce, ale szybko zmieniono temat na piłkę nożną. Prezes Rady Ministrów opisał szanse na awans Polaków na mundial.
Donald Tusk u barbera
Nie od dziś wiadomo, że Donald Tusk jest fanem piłki nożnej. Jako że pochodzi z Gdańska, kibicuje miejscowej Lechii. Prezes Rady Ministrów ostatnio pojawił się w Wilnie na meczu eliminacji mistrzostw świata między Polską a Litwą. 

Premier Tusk jest też aktywny w mediach społecznościowych, od czasu do czasu komentując też wydarzenia sportowe. Na filmie umieszczonym dzisiaj na Twitterze premier Tusk opowiada - Napisał do mnie na Instagramie pan Mateusz, który prowadzi barber shop w Warszawie. Chciałby porozmawiać o polityce, o tym jak się żyje drobnym przedsiębiorcom w Polsce... - Prezes Rady Ministrów stwierdził, że zrobi niespodziankę i wybierze się do salonu. Przy okazji skorzystał też z oferowanych usług, zasiadając na fotelu.

Temat rozmowy z pracownikami barber shopu po pewnym czasie zszedł na sport, a konkretnie na piłkę nożną. Premier został zapytany o szanse Polski na awans na amerykański mundial. Tusk odparł - Sami widzieliście, jeśli będą grali tak, jak z Holandią, to nie wygląda to źle. Ale gdyby mieli zagrać tak, jak zagrali ostatni mecz (wygrana 3:2 z Maltą - przyp. red.)... No słabe to było.

Donald Tusk: Albania będzie groźna!

Premier wypowiedział się na temat drabinki turnieju barażowego - Albanii nie można lekceważyć! Jak ja czytam tam w komentarzach, że Szwecja, Ukraina groźna, ale Albanię to my musimy... - stwierdził, pamiętając o szacunku względem rywala. Albańczycy, prowadzeni przez Sylvinho, do baraży awansowali zajmując drugie miejsce w grupie K. Na walkę z reprezentacją Anglii szans nie było, ale kluczowy pojedynek z Serbią padł łupem naszych najbliższych rywali. 

Reprezentacja Polski w półfinale baraży o przyszłoroczne mistrzostwa świata zmierzy się z Albanią. Mecz ten zaplanowany jest na 26 marca 2026 roku, a odbędzie się na Stadionie Narodowym. W przypadku zwycięstwa, podopiecznych Jana Urbana czekać będzie wyjazdowe starcie z Ukrainą bądź ze Szwecją.

