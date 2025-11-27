Krychowiak był o krok od siedmiokrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów! "Dogadane"

Grzegorz Krychowiak zakończył już piłkarską karierę. Teraz miała miejsce premiera jego serialu dokumentalnego na platformie SkyShowtime "Krychowiak: krok od szczytu". W związku z tym były już piłkarz udzielił wielu wywiadów, w których odnosił się do swojej kariery. W rozmowie z "WP SportowymiFaktami" został zapytany o to, dlaczego nie zagrał w AC Milan.

Dlaczego Krychowiak nie zagrał w AC Milan?

Przypomnijmy, że ten transfer mógł się wydarzyć w 2017 roku, kiedy nie grał w PSG, a klub chciał się go pozbyć. - Wszystko było już dogadane. Milan w tamtym okresie nie był tym zespołem z Kaką i Andrijem Szewczenko, ale rósł w siłę. PSG jednak chciało mnie sprzedać, mimo że prawie w ogóle nie grałem - stwierdził.

- Uparli się, tylko taki scenariusz wchodził w grę, a Milan zaproponował wypożyczenie. Na koniec dnia wylądowałem w West Bromwich Albion, na wypożyczeniu. Trochę inny klimat. Dalszą część już wszyscy znamy - zakończył.

Krychowiak zakończył karierę, choć miał oferty

Grzegorz Krychowiak trafił do PSG z Sevilli w lipcu 2016 roku, gdzie spędził nieco ponad rok, rozgrywając zaledwie 19 spotkań. Później grał w Lokomotiwie, Krasnodarze, AEK-u Ateny, Al-Shabab, Abha i Anorthosis. 35-latek zakończył już profesjonalną karierę i aktualnie gra w Mazurze Radzymin.

Jednak jak się okazuje, miał jeszcze profesjonalne oferty. Więcej na ten temat zdradził w rozmowie na kanale "Foot Truck" na YouTube. - Iran, Irak, Australia, Brazylia - wymienił.

Bardziej szczegółowo odniósł się do możliwości gry w tym ostatnim kraju. - Spojrzałem na pogodę. 30 stopni Celsjusza cały rok. Jednak miałem tak, że kręciłem serial, miałem dużo zobowiązań. Ale liga brazylijska, to by było coś super - oświadczył.

