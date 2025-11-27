Wichniarek chce kary po tym, co powiedział Papszun. "Jest paragraf"

Echa środowej konferencji prasowej Rakowa Częstochowa nie milkną. Miała to być standardowa rozmowa o zbliżającym się meczu Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń. Marek Papszun odpalił jednak bombę. "Legia chce mnie jako trenera, ja chcę być trenerem Legii. To tyle, jeśli chodzi o komentarz do tej sprawy. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia." - takimi słowami 51-latek zszokował kibiców.

Zdaniem wielu komentatorów, tą wypowiedzią Papszun niemal z miejsca stał się personą non grata w Częstochowie. Zdewastowany został nawet mural przedstawiający podobiznę szkoleniowca. Jeden z kibiców dopisał słowa "Mogłem być legendą - Marek Papszun". Właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, sprawę skomentował krótko - "Chcieć to połowa sukcesu. Niewystarczająca".

Niektórzy eksperci idą nawet o krok dalej, domagając się stanowczej reakcji ze strony władz Rakowa. Taką opinię na antenie Kanału Sportowego zaprezentował Artur Wichniarek. Jego zdaniem, Marek Papszun zachował się skandalicznie. - Ja sobie wyobrażam, że celem Papszuna jest prowadzenie Legii. Rozumiem to. Ale w momencie, kiedy zgłasza się po ciebie Legia, a masz kontrakt do końca sezonu, to powinieneś iść w kierunku: jeśli się dogadacie, że mogę odejść teraz, to odejdę; jeśli nie, to zostanę - opisał wzorową postawę Wichniarek.

"Zawiesić, pensji nie wypłacać!"

To jednak nie miało miejsca - Marek Papszun wziął sprawy w swoje ręce. Zdaniem 17-krotnego reprezentanta Polski, jest to podstawa do przykładnego ukarania szkoleniowca. - Jedynym rozwiązaniem jest odsunięcie Papszuna od prowadzenia pierwszego zespołu. Oczywiście za tym idzie niewypłacenie mu pensji. W umowie zapewne jest odpowiedni paragraf, który mówi, że jeśli ktoś zaszkodził wizerunkowi klubu, to klub może w określony sposób go ukarać. I to powinno się stać - stwierdził Wichniarek.

Raków Częstochowa, wciąż pod wodzą Marka Papszuna, zmierzy się dziś o 18:45 z Rapidem Wiedeń w czwartej kolejce Ligi Konferencji. Z kolei o 21:00 na boisko przy Łazienkowskiej wyjdzie Legia Warszawa. Rywalami podopiecznych tymczasowego trenera Inakiego Astiza będzie Sparta Praga.