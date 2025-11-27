Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Szczęsny rzucił kadrę przez Krychowiaka?! "Jestem zaskoczony"
Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny tworzyli zgrany duet zarówno na boisku, jak i poza nim. W serialu "Krychowiak. Krok od szczytu" pada jednak zdanie, które może zaskakiwać. Bramkarz FC Barcelony stwierdził, że to poniekąd przez swojego kumpla zakończył karierę w kadrze. Postanowiliśmy o to zapytać samego zainteresowanego. - Ale rzeczywiście... - zaczął "Krycha".
Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak
screen trailer 'Krychowiak: krok od szczytu'

Krychowiak pod koniec października ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Mimo różnych pogłosek 35-latek nie zdecydował się na grę w Ekstraklasie, 1. lidze, ani w żadnych egzotycznych rozgrywkach. Jak sam tłumaczył: otrzymywał liczne oferty, ale żadna nie była dla niego zadowalająca. W końcu zdecydował, że nie będzie dłużej grać profesjonalnie w piłkę.

Zobacz wideo Krychowiak szczerze o relacji z ojcem. "Tata miał do mnie pretensje"

To Krychowiak zakończył karierę Szczęsnego? Ciekawe słowa

19 listopada miała miejsce premiera serialu "Krychowiak. Krok od szczytu". W jej trakcie zapytaliśmy wielokrotnego reprezentant Polski o słowa Wojciecha Szczęsnego, który stwierdził w dokumencie, że gdyby jego kompan "tyle nie mówił, to może pograłby w kadrze pięć lat dłużej". Czy to zachowanie Krychowiaka sprawiło, że bramkarza FC Barcelony nie ma obecnie w zespole Jana Urbana?

- Jestem zaskoczony tym stwierdzeniem. To trzeba wytłumaczyć. Ja mało mówiłem na co dzień. Ale rzeczywiście, kiedy jechałem na mecz i byłem podekscytowany, to Wojtka waliłem w ten pusty łeb. To prawda jest - odpowiedział żartobliwie "Krycha".

ZOBACZ TEŻ: To się dzieje! Nowe wieści ws. rozbudowy Stadionu Narodowego. "Poważna sprawa"

Po chwili 35-latek dodał jeszcze:

- Z Wojtkiem spędziłem bardzo dużo czasu. Jak jeździłem na reprezentację, to z siedemdziesiąt procent czasu poza boiskiem spędzałem właśnie z nim. Jadąc na mecz, byłem podekscytowany. I to właśnie Wojtek chciał przekazać w tym serialu. Cieszyłem się, słuchałem muzyki, śpiewałem sobie. To była dla mnie gra w piłkę. Mimo, że masz dużą odpowiedzialność, reprezentujesz kraj, to na koniec dnia robisz to samo, co robiłeś, kiedy miałeś kilka lat, albo na koniec kariery w okręgówce - podsumował Krychowiak.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!