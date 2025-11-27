Ależ gest Szczęsnego wobec Barcelony! Polak pokazał, jakim jest człowiekiem

Wojciech Szczęsny rozegrał w poprzednim sezonie aż 30 meczów w barwach Barcelony. Gdy wskoczył do pierwszego składu, to miejsca w bramce nie oddał tak naprawdę do samego końca sezonu - a przecież Polak był ściągany awaryjnie, z powodu urazu Marca-Andre ter Stegena.

Ależ gest Szczęsnego wobec Barcelony! "Pierwszy sezon grałem za darmo"

Tymczasem polski bramkarz nie dość, że zyskał uznanie kibiców Barcelony oraz hiszpańskich mediów, to w dodatku stał się bardzo ważną postacią w szatni. W obecnym sezonie Szczęsny pełni już głównie rolę mentora dla młodszych zawodników, ale wciąż cieszy się zaufaniem Hansiego Flicka - zastąpił w bramce Joana Garcię, gdy ten przez kilka ostatnich tygodni leczył kontuzję.

Teraz w rozmowie z portalem gq.pl polski bramkarz przyznał, że pierwszy sezon w Barcelonie... rozgrywał za darmo. Oczywiście pół żartem, pół serio, bo Barcelona płaciła Polakowi, ale nie były to wielkie pieniądze.

- Nie chciałem grać dalej tylko dla pieniędzy. Intuicja podpowiadała, żebym mówił "nie". Trzy dni przed ogłoszeniem emerytury rozmawiałem nawet z Lewym i powiedziałem mu, że nie chcę grać już w żadnym klubie. No, chyba żeby to była Barcelona. Kiedy do mnie zadzwonił, mógł więc podejrzewać, że jest w stanie mnie namówić. Pierwszy sezon grałem za darmo. Kwota, którą dostałem od Barcelony, była dokładnie równa temu, co musiałem oddać Juve za wcześniejsze zakończenie kontraktu - powiedział Szczęsny.

Wojciech Szczęsny wrócił już na ławkę rezerwowych, bo kontuzję wyleczył Joan Garcia. Hiszpański bramkarz nie uchronił jednak Barcelony przed porażką w Lidze Mistrzów przeciwko Chelsea. W Londynie Barcelona zagrała fatalnie i przegrała aż 0:3. Teraz podopieczni Hansiego Flicka spróbują się poprawić w sobotnim meczu La Liga z Deportivo Alaves. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.