Krychowiak naprawdę powiedział tak o Lewandowskim?! "To powinno zostać w szatni"

W okresie letnim Krychowiak długo szukał nowego zespołu, ale ostatecznie żadnej oferty, która do niego dotarła, nie uznał za satysfakcjonującej. Pod koniec października 35-latek ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Wcześniej miał okazję wystąpić w lidze okręgowej jako gracz Mazura Radzymin. Niewykluczone, że "rekreacyjnie" w barwach tego zespołu pokaże się jeszcze parę razy na boisku, ale jego przygoda z poważnym futbolem definitywnie dobiegła końca.

Krychowiak tłumaczy. Naprawdę powiedział to o Lewym?

19 listopada odbyła się premiera dokumentu "Krychowiak. Krok od szczytu". W jej trakcie mieliśmy okazję krótko porozmawiać z wielokrotnym reprezentantem Polski. "Krycha" usłyszał pytanie dotyczące cytatu z książki "Lewandowski. Prawdziwy". Jak twierdzi jej autor, Sebastian Staszewski - były gracz Sevilli miał kilka lat temu stwierdzić, że to kapitan (czyli Lewandowski) jest największym problemem kadry.

- Ja tak powiedziałem? No to jestem zaskoczony - stwierdził Krychowiak. - Włączy się tutaj polityczny Krychowiak. Jeśli komuś tak powiedziałem w szatni, to znaczy, że powinno zostać w szatni. Wątpię, nie pamiętam tej sytuacji. Ale jeśli komuś tak powiedziałem, to powinno zostać w szatni. Wychodzę z założenia, że tego typu rzeczy nie powinny wychodzić do mediów.

Po chwili "Krycha" opisał jeszcze, w jaki sposób rozwiązywał problemy wewnątrz zespołu w trakcie kariery:

- Nigdy nie miałem problemu, żeby komuś coś powiedzieć. Robiłem to z trenerami, pukałem do pokoju i rozmawiałem z nimi. Tak samo miałem z zawodnikami. Z Robertem, jak każdym innym piłkarzem, miałem pewne zgrzyty. Bo coś mi nie odpowiadałem i chciałem coś przekazać. Ale zawsze to robiłem w szatni. I nie miałem powodu, żeby robić to przed dziennikarzami. Moim celem zawsze było to, żeby zespół jak najlepiej funkcjonował i wygrywał - podsumował Krychowiak.

