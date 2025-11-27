Liga Konferencji. O której mecze polskich drużyn? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pierwszy raz w historii mamy cztery kluby w europejskich pucharach. Liga Konferencji stałą się domeną polskich zespołów. W tym sezonie mamy najliczniejszą reprezentację ze wszystkich krajów w tych rozgrywkach. Bez porażki są Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Po dwa przegrane mecze mają Lech Poznań i Legia Warszawa, ale wciąż jest nadzieja na komplet polskich klubów w fazie pucharowej.

Liga Konferencji. Raków, Jagiellonia, Lech i Legia - sytuacja w tabeli

Najwyżej sklasyfikowanym polskim klubem po trzech kolejkach fazy zasadniczej Ligi Konferencji jest Raków Częstochowa. Zajmuje 12. miejsce z dorobkiem pięciu punktów. "Medaliki" wygrały na otwarcie Universitateą Krajowa 2:0, a potem zremisowały z czeskimi zespołami - Sigmą Ołomuniec (1:1) i Spartą Praga (0:0).

Pięć punktów ma także Jagiellonia Białystok, ale jest na 14. pozycji. Ma niego gorszy bilans bramkowy od Rakowa, tj. jedną bramkę straconą więcej. Zespół z Podlasia pokonał najpierw maltańską drużynę Hamrun Spartans 1:0, a potem zremisował z RC Strasbourg i Shkendiją Tetowo (oba mecze 1:1). Punkt w starciu z Macedończykami udało się uratować w ostatniej akcji meczu.

Na miejscu dającym fazę play-off jest jeszcze Lech Poznań. Rozbił na otwarcie Rapid Wiedeń 4:1, ale potem zanotował nieoczekiwaną wpadkę na Gibraltarze, przegrywając z Lincoln Red Imps 1:2. W trzeciej kolejce niewiele brakowało, by "Kolejorz" sensacyjnie wywiózł punkty z Madrytu. Lech prowadził do przerwy z Rayo Vallecano, ale przegrał 2:3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Lech zajmuje 23. miejsce z trzema punktami.

Tuż za strefą play-offów jest za to Legia Warszawa (25. miejsce, trzy punkty). Stołeczni zlekceważyli w pierwszej kolejce turecki Samsunspor i przegrali 0:1. Później wygrali z Szachtarem Donieck w Krakowie 2:1 po pięknych trafieniach Rafała Augustyniaka. Następnie Legia miała wyjazd do Słowenii, gdzie grała z NK Celje. Prowadziła do przerwy, ale w drugiej połowie wypuściła zwycięstwo w ciągu kilku minut i przegrała 1:2.

W czwartej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji wszystkie polskie zespoły będą grać u siebie. Zaczniemy od meczów Lecha i Rakowa. Lech podejmie szwajcarski FC Lausanne-Sport, a Raków zmierzy się w Sosnowcu z Rapidem Wiedeń. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 18:45.

Następnie do gry wejdą Legia i Jagiellonia. Legia zagra ze Spartą Praga, a Jagiellonia będzie rywalizować z fińskim Kuopion Palloseura, znanym powszechnie jako KuPS. Te spotkania rozpoczną się o godzinie 21:00.

Prawa do pokazywania Ligi Konferencji na wyłączność ma stacja Polsat Sport i to tam zobaczymy mecze wszystkich czterech polskich klubów.

Starcia Lech Poznań - FC Lausanne-Sport (18:45) i Legia Warszawa - Sparta Praga (21:00) będzie transmitowane na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Mecze Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń (18:45) oraz Jagiellonia Białystok - KuPS (21:00) kibice będą mogli zobaczyć na kanałach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

Stream ze wszystkich spotkań będzie dostępny na platformie Polsat Box Go.

Relacje tekstowe na żywo z meczów Lecha, Legii, Jagiellonii i Rakowa będą dostępne na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.