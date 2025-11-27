Powrót na stronę główną
Tak Włosi podsumowali Zielińskiego po hicie Ligi Mistrzów. "Znowu"
Piotr Zieliński ma za sobą indywidualnie bardzo dobry wieczór w Lidze Mistrzów, wpisał się na listę strzelców w starciu Interu Mediolan z Atletico Madryt (1:2). Może jedynie żałować, że koledzy nie utrzymali remisu, tracąc gola w doliczonym czasie gry. Zieliński wyróżniał się na boisku w Madrycie, co dostrzegły i doceniły włoskie media. "To znowu wartościowy gracz" - ocenił jeden z portali we Włoszech.
Piotr Zieliński zagrał 65 minut w wyjazdowym meczu Interu Mediolan z Atletico Madryt. Doprowadził do wyrównania na początku drugiej połowy. Od początku był uważny, mądrze rozgrywał, kontrolował tempo gry. Bardzo rzadko tracił piłkę. Występ Zielińskiego zasługuje na uznanie.

Tak Włosi ocenili Zielińskiego za hit LM

Według portalu statystycznego sofascore.com Piotr Zieliński był najlepszym piłkarzem Interu Mediolan w tym spotkaniu. Przyznano mu ocenę 7.6 w skali 1-10. Obrońca Yann Bisseck miał zbliżoną notę (7.5). Jeszcze czterech innych piłkarzy Interu dostało notę nieco powyżej 7. W całym meczu Zieliński oddał dwa strzały (jeden zakończył się bramką, drugi zablokowany), miał celność podań na poziomie aż 93 procent. Większość zagrań zaliczył na połowie przeciwnika. Wygrał jeden z czterech pojedynków, miał jeden udany drybling, jeden odbiór i jedno wybicie. Zaliczył tylko sześć strat, to naprawdę niewiele.

Portal calciomercato.it także uznał Zielińskiego za jedną z wyróżniających się postaci spotkania w Madrycie, przyznając mu "siódemkę". "Zieliński TOP. Już w pierwszej połowie pokazał, że umie dobrze poruszać się na boisku pomimo braku miejsca. W drugiej połowie wszedł na wyższy poziom i z zimną krwią strzelił gola na 1:1. To może jeszcze nie ten zawodnik z Napoli, ale to znów wartościowy gracz" - czytamy.

Zieliński nie jest pierwszym wyborem trenera Cristiana Chivu w Serie A, Rumun częściej stawia na Polaka w Lidze Mistrzów. Lider reprezentacji Polski ponownie udowodnił, że warto dawać mu minuty w dużych meczach.

"Strzelił pięknego gola, potwierdzając, że jest cennym elementem dla Chivu" - skomentowano na stronie virgilio.it.

"Wykonał ogrom pracy, dając Interowi jak najbardziej zasłużone wyrównanie" - to komentarz ze strony 90min.com. Za to redakcja tuttomercatoweb.com stwierdziła krótko, że Zieliński potwierdził swoją dobrą formę.

Włoski Eurosport i dziennikarz Tancredi Palmeri byli nieco bardziej surowi w ocenach. Dziennikarz dał Zielińskiemu notę 6.5, ale niczym jej nie uargumentował. Wyżej ocenił jedynie Federico Dimarco. Eurosport dał taką samą ocenę. "Przez godzinę świetnie wykonywał swoją robotę, a potem pojawił się w polu karnym w odpowiednim momencie, gol na 1:1 był świetny" - stwierdzono.

To była pierwsza porażka Interu w tej edycji Ligi Mistrzów. Włoski gigant zajmuje czwarte miejsce w tabeli fazy zasadniczej. W następnej kolejce zagra u siebie z będącym w głębokim kryzysie Liverpoolem.

