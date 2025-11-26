Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Bunt przed mundialem w kadrze dwukrotnych mistrzów świata! Nie chcą trenera
Pożar w reprezentacji Urugwaju! Pod ostrzałem mediów znalazł się selekcjoner Marcelo Bielsa. Winny jest ostatni mecz towarzyski, w którym Stany Zjednoczone zwyciężyły aż 5:1. Według doniesień, Bielsa nie ma też dobrych stosunków z piłkarzami. Potwierdza to Luis Suarez, który w zeszłym roku zakończył reprezentacyjną karierę. Czy na siedem miesięcy przed mundialem szykuje się trzęsienie ziemi?
Marcelo Bielsa
https://www.youtube.com/watch?v=i6np6ApU6QY&ab_channel=DeportesUNT

Marcelo Bielsa objął reprezentację Urugwaju po Diego Alonso, który opuścił stanowisko po nieudanych mistrzostwach świata w Katarze. Wcześniej przez 15 lat rolę selekcjonera pełnił Oscar Tabarez. Coraz więcej jednak wskazuje na to, że kadencja Argentyńczyka nie będzie trwała tak długo.

Zobacz wideo Papszun pasuje do Legii? Kosecki: Nie ma trenera, który nie chciałby poprowadzić tego klubu

O słabnącej pozycji Bielsy w reprezentacji Urugwaju donosi hiszpańskie radio Cope, powołując się na południowoamerykańskie media. Argentyńczyk znalazł się pod ostrzałem prasy po przegranym sparingu z USA. Amerykanie urządzili sobie prawdziwy trening strzelecki, prowadząc aż 4:0 po pierwszej połowie. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 5:1 dla gospodarzy mundialu. 

Głównym problemem Marcelo Bielsy jest jednak brak poparcia wśród piłkarzy. Luis Suarez, który w zeszłym roku zakończył reprezentacyjną karierę, tak opisał atmosferę w kadrze: "Łatwo zobaczyć, że piłkarze nie czują się dobrze. W klubach cieszą się grą, często się uśmiechają, a w reprezentacji tak nie jest. Boli mnie, że tak się dzieje". 

Bielsa nielubiany przez piłkarzy?

Podobnego zdania jest Lucas Torreira. Grający w Galatasaray pomocnik ostatni raz w kadrze zagrał trzy lata temu. Niedawno na media społecznościowe dodał zdjęcie z poprzednim selekcjonerem, Oscarem Tabarezem. Wyraził nadzieję, że urugwajscy piłkarze nie stracą chęci gry dla reprezentacji. "Jesteśmy małym krajem z wielkim sercem - i to nas definiuje" - napisał.

Sytuacja jest tak zła, że wkroczyć musiała urugwajska federacja. Chodzi o plotki, według Darwin Nunez oraz Fede Valverde mieli zrezygnować z gry w kadrze dowodzonej przez Bielsę. Argentyńczyk nie ceni ponoć umiejętności tych piłkarzy - obaj nie pojawili się na ostatnim zgrupowaniu. Związek jednak zaprzeczył tym doniesieniom.

Urugwaj bez większego problemu wywalczył sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. W południowoamerykańskiej grupie eliminacyjnej zajęli czwarte miejsce, zdobywając 28 punktów w 18 meczach - takim samym dorobkiem mogły pochwalić się też kadry Kolumbii, Brazylii oraz Paragwaju.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!