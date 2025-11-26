Powrót na stronę główną
Podolski ogłosił ws. końca kariery. Niebywałe, czego sobie życzy
Lukas Podolski coraz rzadziej pojawia się na murawie w roli zawodnika Górnika Zabrze. Drobne urazy i zaawansowany jak na piłkarza wiek sprawia, że nie da się uniknąć rozmów o zbliżającym się zakończeniu kariery. Reprezentant Niemiec zdradził, jak obecnie wyglądają jego plany dotyczące odejścia ze sportu. To może się jednak zmienić. Dojdzie do tego, jeżeli Górnik spełni jeden bardzo ważny warunek.
Lukas Podolski zagrał dla Polski
fot. screen TVP Sport

Boiskowa rola Lukasa Podolskiego w bieżącym sezonie Ekstraklasy jest niemalże marginalna. 40-latek tylko raz wyszedł w podstawowym składzie Górnika Zabrze. Zmagał się też z drobnymi urazami. Nic dziwnego więc, że coraz głośniej jest o zbliżającym się zakończeniu kariery przez mistrza świata z 2014 roku. Obecna umowa Podolskiego z Górnikiem kończy się w czerwcu przyszłego roku.

Przed dzisiejszym meczem Ligi Mistrzów między Arsenalem a Bayernem na stronie internetowej klubu z Monachium ukazał się wywiad z Podolskim, który łączy obie drużyny. Reprezentant Niemiec w Bawarii grał przez 3 lata, a w Londynie - o pół roku krócej. Jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy była przyszłość Lukasa Podolskiego. 

40-latek zapowiedział, że obecnym planem jest zakończenie kariery po zakończeniu bieżącego sezonu. Niewykluczone jednak, że zmieni zdanie i pozostanie wciąż aktywnym piłkarzem. W tym może pomóc osiągnięcie wielkiego sukcesu sportowego, którym byłoby mistrzostwo Polski. Górnik Zabrze jest obecnie liderem Ekstraklasy, mając trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok.

Górnik - Bayern na pożegnanie Podolskiego?

Zdobycie tytułu pozwoliłoby Górnikowi na udział w Lidze Mistrzów. "Wtedy mógłbym znowu zagrać z Bayernem! Zaczekam jednak, zobaczę, jak będzie wyglądała sytuacja, i wtedy podejmę spontaniczną decyzję" - tak o planach na najbliższe miesiące opowiedział Podolski.

Zdradził również, że w Zabrzu wykonuje mnóstwo pracy za kulisami. "Staram się pomagać klubowi dzięki moim znajomościom. Przykładowo, sprowadziłem do Zabrza niemieckiego skauta. Chcemy tu zbudować coś dużego, mamy ku temu potencjał. Jestem w trakcie pozyskiwania akcji Górnika. Może zostanę tu, choć już w innej roli".

Kolejny mecz Górnik Zabrze rozegra 28 listopada, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Z kolei już dziś o godzinie 21:00 w szranki staną dwa byłe kluby Lukasa Podolskiego. Na Emirates Arsenal zmierzy się z Bayernem Monachium. Będzie to mecz piątej kolejki Ligi Mistrzów. Obie drużyny wygrały wszystkie swoje dotychczasowe mecze i zajmują pierwsze dwa miejsca w tabeli.

