Podolski ogłosił ws. końca kariery. Niebywałe, czego sobie życzy

Boiskowa rola Lukasa Podolskiego w bieżącym sezonie Ekstraklasy jest niemalże marginalna. 40-latek tylko raz wyszedł w podstawowym składzie Górnika Zabrze. Zmagał się też z drobnymi urazami. Nic dziwnego więc, że coraz głośniej jest o zbliżającym się zakończeniu kariery przez mistrza świata z 2014 roku. Obecna umowa Podolskiego z Górnikiem kończy się w czerwcu przyszłego roku.

Zobacz wideo Zagramy z Ukrainą w Polsce? Kosecki: Nie dolewajmy oliwy do ognia!

Przed dzisiejszym meczem Ligi Mistrzów między Arsenalem a Bayernem na stronie internetowej klubu z Monachium ukazał się wywiad z Podolskim, który łączy obie drużyny. Reprezentant Niemiec w Bawarii grał przez 3 lata, a w Londynie - o pół roku krócej. Jednym z tematów poruszonych podczas rozmowy była przyszłość Lukasa Podolskiego.

40-latek zapowiedział, że obecnym planem jest zakończenie kariery po zakończeniu bieżącego sezonu. Niewykluczone jednak, że zmieni zdanie i pozostanie wciąż aktywnym piłkarzem. W tym może pomóc osiągnięcie wielkiego sukcesu sportowego, którym byłoby mistrzostwo Polski. Górnik Zabrze jest obecnie liderem Ekstraklasy, mając trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok.

Górnik - Bayern na pożegnanie Podolskiego?

Zdobycie tytułu pozwoliłoby Górnikowi na udział w Lidze Mistrzów. "Wtedy mógłbym znowu zagrać z Bayernem! Zaczekam jednak, zobaczę, jak będzie wyglądała sytuacja, i wtedy podejmę spontaniczną decyzję" - tak o planach na najbliższe miesiące opowiedział Podolski.

Zdradził również, że w Zabrzu wykonuje mnóstwo pracy za kulisami. "Staram się pomagać klubowi dzięki moim znajomościom. Przykładowo, sprowadziłem do Zabrza niemieckiego skauta. Chcemy tu zbudować coś dużego, mamy ku temu potencjał. Jestem w trakcie pozyskiwania akcji Górnika. Może zostanę tu, choć już w innej roli".

Kolejny mecz Górnik Zabrze rozegra 28 listopada, kiedy to zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Z kolei już dziś o godzinie 21:00 w szranki staną dwa byłe kluby Lukasa Podolskiego. Na Emirates Arsenal zmierzy się z Bayernem Monachium. Będzie to mecz piątej kolejki Ligi Mistrzów. Obie drużyny wygrały wszystkie swoje dotychczasowe mecze i zajmują pierwsze dwa miejsca w tabeli.