Influencerka przekroczyła granice podczas losowania. "Nie wolno mi tego robić"

GK Barry ma ponad milion obserwujących na Instagramie i ponad cztery mln obserwujących na TikToku. Została poproszona o to, by rozlosować ćwierćfinały Pucharu Ligi Angielskiej kobiet. Influencerka podczas losowania przebywała w towarzystwie popularnej piłkarki Elli Rutherford, która na co dzień gra w Portsmouth. Zamiast szybkiego rozstrzygnięcia pojawiło się mnóstwo niepotrzebnych żartów.

Nieprawdopodobne. To było transmitowane na żywo

Sama "ceremonia" - transmitowana na Tiktoku - rozpoczęła się nietypowym akcentem. GK Barry uderzyła workiem z kulkami o swój pośladek. Powiedziała, że potrząsnęła nimi, by dać im szczęście. Nie brakowało także sprośnych żartów z lesbijkami w rolach głównych.

Jak opisują brytyjskie media, jedną z najciekawszych scen jest moment, w którym influencerka wyciągnęła kulkę, a następnie schowała ją z powrotem do plecaka, z którego ją wyciągnęła.

- Nie wolno mi tego robić - powiedziała sama do siebie ze zdziwieniem, po czym znowu wyciągnęła kulkę. Powiedziała, że sięgnęła po tę samą, choć nie dało się tego zweryfikować.

GK Barry przesadziła. Tottenham miał otrzymać przeprosiny

Kiedy z kolei znana influencerka wylosowała Tottenham, to... rzuciła tytuł przyśpiewki fanów Arsenalu, która obraża Tottenham. Kibice klubu poczuli się urażeni, ale GK Barry bawiła się znakomicie. Sypała żartami również w stronę Liverpoolu i Chelsea i śmiała się z firmy Subway - sponsora głównego Pucharu Ligi Angielskiej kobiet.

Według doniesień brytyjskich mediów Tottenham otrzymał już przeprosiny od WSL Football, organizacji zrzeszającej kobiecą piłkę nożną w Anglii, w związku ze słowami influencerki. BBC z kolei wystąpiło do osób zarządzających kobiecym futbolem o pełne nagranie z losowania.

Wcześniej z powodu kompromitacji i fatalnych scen wszystkie filmy z całego losowania par zostały natychmiast usunięte z Tiktoka. Kibice jednak zebrali część materiałów, które trafiły od razu do sieci.

