Influencerka przekroczyła granice podczas losowania. "Nie wolno mi tego robić"

GK Barry ma ponad milion obserwujących na Instagramie i ponad cztery mln obserwujących na TikToku. Została poproszona o to, by rozlosować ćwierćfinały Pucharu Ligi Angielskiej kobiet. Influencerka podczas losowania przebywała w towarzystwie popularnej piłkarki Elli Rutherford, która na co dzień gra w Portsmouth. Zamiast szybkiego rozstrzygnięcia pojawiło się mnóstwo niepotrzebnych żartów.
Sama "ceremonia" - transmitowana na Tiktoku - rozpoczęła się nietypowym akcentem. GK Barry uderzyła workiem z kulkami o swój pośladek. Powiedziała, że potrząsnęła nimi, by dać im szczęście. Nie brakowało także sprośnych żartów z lesbijkami w rolach głównych.
Jak opisują brytyjskie media, jedną z najciekawszych scen jest moment, w którym influencerka wyciągnęła kulkę, a następnie schowała ją z powrotem do plecaka, z którego ją wyciągnęła.
- Nie wolno mi tego robić - powiedziała sama do siebie ze zdziwieniem, po czym znowu wyciągnęła kulkę. Powiedziała, że sięgnęła po tę samą, choć nie dało się tego zweryfikować.
Kiedy z kolei znana influencerka wylosowała Tottenham, to... rzuciła tytuł przyśpiewki fanów Arsenalu, która obraża Tottenham. Kibice klubu poczuli się urażeni, ale GK Barry bawiła się znakomicie. Sypała żartami również w stronę Liverpoolu i Chelsea i śmiała się z firmy Subway - sponsora głównego Pucharu Ligi Angielskiej kobiet.
Według doniesień brytyjskich mediów Tottenham otrzymał już przeprosiny od WSL Football, organizacji zrzeszającej kobiecą piłkę nożną w Anglii, w związku ze słowami influencerki. BBC z kolei wystąpiło do osób zarządzających kobiecym futbolem o pełne nagranie z losowania.
Wcześniej z powodu kompromitacji i fatalnych scen wszystkie filmy z całego losowania par zostały natychmiast usunięte z Tiktoka. Kibice jednak zebrali część materiałów, które trafiły od razu do sieci.
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!