Klasy nie kupisz. Oto co Ronaldo wręczył kolegom z drużyny

Reprezentacja Portugalii jest jedną z najsilniejszych nacji w Europie i na świecie. Udowodniła to m.in. w 2016 roku, triumfując na Euro, po drodze pokonując Polaków, ale dopiero po rzutach karnych. Moc pokazała też w czerwcu tego roku, kiedy to zwyciężyła w Lidze Narodów. W finale była lepsza od Hiszpanii, choć by udowodnić swoją wyższość, potrzebowała serii jedenastek. Duży wkład w sukces miał Cristiano Ronaldo - zdobył aż osiem bramek. Był prawdziwym liderem drużyny. I okazuje się, że poza boiskiem zachował się również tak, jak na kapitana i lidera przystało.

Cristiano Ronaldo nagrodził kolegów z reprezentacji. Nie zapomniał o Diogo Jocie

Jak donosi scnoticias.pt, Ronaldo zdobył się na wyjątkowy gest. "Podarował kolegom z reprezentacji, którzy przyczynili się do zwycięstwa w Lidze Narodów, spersonalizowane zegarki luksusowej marki Jacob & Co" - czytamy. Jak wyglądały? Zamieszczono na nich m.in. herb Portugalii, a także pamiątkę triumfu w LN. Nie ujawniono, jaka była cena jednego egzemplarza, ale spekuluje się, że kilka tysięcy euro. "Zwycięstwo zasługuje na to, żeby je nosić" - skwitował producent zegarków na X, publikując zdjęcie jednego z egzemplarzy. Kiedy Portugalczyk wręczył je kolegom? Miało to miejsce przed startem eliminacji do mistrzostw świata 2026, a konkretnie przed wrześniowym meczem z Armenią (5:0).

Co więcej, takowy zegarek Ronaldo podarował również rodzinie zmarłego Diogo Joty. On również przyczynił się do sukcesu drużyny. Wystąpił w siedmiu z 10 meczów, zdobywając jedną asystę. - To gesty, o których nie mówi się wiele, a które pokazują, jaki naprawdę jest Ronaldo. Ludzie z zewnątrz często mają o nim wyobrażenie, które nie odpowiada rzeczywistości - podkreślił Nuno Luz, dziennikarz.

Prawie 41 lat na karku, a tu taka forma

Ronaldo cieszy się różnoraką opinią wśród kibiców i mediów. Jedni go lubią, inni krytykują go za zbyt arogancki styl bycia. Jednego odmówić mu nie można. Posiada wielki talent i determinację, która zaprowadziła go na sam szczyt. Ba, wciąż znajduje się w znakomitej formie. W tym sezonie strzelił już 11 goli w 12 meczach, z czego ostatni był wyjątkowej urody - zdobył go z przewrotki. Jest dużym wsparciem również dla drużyny narodowej, bo w eliminacjach do MŚ 2026 zdobył pięć trafień.

Jeśli pozostanie zdrowy, to najpewniej pojawi się na imprezie w USA, Meksyku i Kanadzie. Może to być jego ostatni wielki turniej w karierze. Istniało ryzyko, że nie zagra od pierwszych meczów z powodu zawieszenia za wybryk z meczu z Irlandią (0:2) - uderzył rywala łokciem - ale FIFA potraktowała go nadzwyczaj łagodnie, zdaniem wielu zbyt łagodnie, i może wystąpić już na inaugurację.