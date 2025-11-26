Kultowy obiekt do rozbiórki? Minister sportu reaguje

API Arena w Zakopanem to znane boisko piłkarskie, na którym odbywały się międzynarodowe turnieje. Na nim "przewinęło się" około 78 tys. dzieci. Od 2017 r. zaczęły pojawiać się skargi na hałas, bo rodzice zawodników grali na bębnach i trąbkach. Dariusz Baboń, właściciel API ujawnił w rozmowie z kr24.pl, że największe protesty pojawiały się ze strony Anny Jędrzejewskiej. - Potrafiła do nas zadzwonić i zapytać "kiedy te dzieci zamkną mordę" - przekazał Baboń. Jest jednak prawomocny, sądowy nakaz rozbiórki. Świat sportu walczy o to, by API Arena przetrwała.

Minister sportu reaguje ws. boiska w Zakopanem. "Zwrócił się z prośbą"

Sprawa jest na tyle poważna, że zainteresował się nią Jakub Rutnicki, minister sportu.

"Jakub Rutnicki zainteresował się sprawą likwidacji boiska w Zakopanem i zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie do burmistrza Zakopanego. Jednocześnie minister zapewnił o możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego z programów MSiT na rozwój infrastruktury sportowej. Naszym priorytetem jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży" - czytamy we wpisie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jedna z mieszkanek Zakopanego od razu zareagowała i odpisała ministrowi, wyjaśniając, o co chodzi społeczności w tej sprawie. "Jako mieszkanka Zakopanego, żyjąca w bezpośrednim sąsiedztwie tego obiektu, chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć: mieszkańcy nie protestują przeciwko sportowi ani rozwojowi infrastruktury sportowej. Sprzeciwiamy się stawianiu ponad prawem prywatnego inwestora, który świadomie zrealizował inwestycję niezgodnie z przepisami oraz z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie" - pisze kobieta.

"Zwracam się więc z prośbą o: pełne uwzględnienie ustaleń organów nadzoru budowlanego oraz prawomocnych orzeczeń sądów w dalszych działaniach Ministerstwa. O wyraźne zadeklarowanie, że Ministerstwo nie będzie wspierać legalizacji obiektów zrealizowanych niezgodnie z prawem, nawet jeśli są one wykorzystywane do celów sportowych. O wysłuchanie głosu mieszkańców Zakopanego, którzy oczekują równego traktowania wszystkich podmiotów i poszanowania prawa, a nie tworzenia wyjątków dla prywatnych inwestycji" - dodaje mieszkanka.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego twierdzi, że obiekt API Arena nie był zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mimo że właściciel odwoływał się od wyroku, to trzykrotnie otrzymał nakaz rozbiórki.

Politycy reagują ws. boiska w Zakopanem. "Skierowałam interwencję do wojewody"

Europosłanka Jagna Marczułajtis-Walczak wysłała pismo do burmistrza Zakopanego i wojewody małopolskiego, w którym apelowała o wstrzymanie się od rozbiórki. "Skierowałam interwencję do Wojewody, Burmistrza Zakopanego, Starosty i PINB o pilne wyjaśnienia oraz wstrzymanie rozbiórki do czasu pełnego ustalenia stanu prawnego" - napisała europosłanka na portalu X.

- Zdecydowałem się na budowę boiska w miejscu, gdzie zezwoliło na to Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Jest to teren przyhotelowy. 14 kwietnia 2015 roku złożyliśmy do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wniosek na budowę boiska sportowego wraz z ogrodzeniem na tychże działkach i na drodze decyzji Starostwo nie wniosło sprzeciwu - dodawał właściciel API Arena, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

