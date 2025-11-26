Dzień do meczu Legii w LK, a tu takie wieści. Kluczowa zmiana

Legia Warszawa rozgrywa fatalny sezon. W Ekstraklasie zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli. W Lidze Konferencji przegrała dwa z trzech meczów i - gdyby dzisiaj zakończyły się rozgrywki - nie awansowałaby do kolejnej rundy. A przecież to co się dzieje na boisku, jest jedynie odzwierciedleniem sytuacji, która panuje w klubie.

Legia dokonuje zmiany w Lidze Konferencji. Goncalves zastąpił Elitima

Legia jest zarządzana po omacku. Edwarda Iordanescu nie ma w klubie już blisko miesiąc, a stołeczny zespół wciąż nie zatrudnił nowego trenera. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że w czwartkowym meczu ze Spartą Praga szkoleniowcem Legii będzie Marek Papszun. Problem w tym, że negocjacje pomiędzy Legią a Rakowem stanęły w miejscu. A to oznacza, że jeśli nagle nie dojdzie do jakiegoś niespodziewanego przełomu, to stołeczną drużynę w czwartkowym meczu ze Spartą Praga poprowadzi Inaki Astiz.

To jednak nie oznacza, że w Legii nie będzie żadnych zmian! Portal legionisci.com poinformował, że Legia zgłosiła do Ligi Konferencji Claude'a Goncalvesa. Portugalczyk zastąpił kontuzjowanego Juergena Elitima.

"Legia skorzystała z zapisu w regulaminie rozgrywek, który mówi, że w trakcie fazy ligowej klub może tymczasowo zastąpić maksymalnie jednego zawodnika z pola i zgłosić w jego miejsce innego piłkarza pod warunkiem wystąpienia długotrwałej kontuzji. Zawodnik zastępujący musiał być zarejestrowany w klubie przed ostatecznym terminem zgłoszeń Listy A. Kontuzja lub choroba zawodnika z pola jest uznawana za długotrwałą, jeśli trwa co najmniej 60 dni od dnia jej wystąpienia" - czytamy.

Legia może skorzystać z tego przepisu, bo Elitim wróci do gry najwcześniej na wiosnę.

Mecz Legia Warszawa - Sparta Praga odbędzie się w czwartek 27 listopada o godzinie 21:00. Goście wydają się w tym momencie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.