Żałobny wpis Gianluigiego Buffona. Śmierć legendy wstrząsnęła Włochami

Lorenzo Buffon był swego czasu czołowym włoskim bramkarzem. Najbardziej zapisał się w historii Milanu, gdzie bronił w latach 1949-1959. Kiedy rodzina poinformowała o jego śmierci, to klub natychmiast pożegnał swoją legendę. Napisano m.in. o tym, że dzięki jego interwencjom Milan mógł liczyć na wiele zwycięstw.

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun pasuje do Legii? Kosecki: Nie ma trenera, który nie chciałby poprowadzić tego klubu

"Dobry człowiek o wielkim sercu". Piękna karta w Milanie

"Dobry człowiek o wielkim sercu, odszedł od nas. Z wielkim wzruszeniem żegnamy Lorenza Buffona i oddajemy hołd jego pamięci" - dodano w komunikacie na stronie klubu.

Z Milanem Lorenzo Buffon wywalczył cztery tytuły mistrza Włoch (1951, 1955, 1957 i 1959). Nie może zatem dziwić, że ma specjalne miejsce w historii tego klubu. Poza tym był zawodnikiem Interu, Genoi i Fiorentiny. W Serie A uzbierał 376 meczów.

Oczywiście przez pewien czas kibice mogli go oglądać również w reprezentacji Włoch. Miało to miejsce w latach 1958-1962. Buffon rozegrał w narodowych barwach 16 spotkań, będąc od 1960 roku kapitanem zespołu.

Gianluigi Buffon żegna legendę

W ślady Lorenzo Buffona poszedł Gianluigi Buffon. Jego dziadek był kuzynem legendy Milanu. Gianluigi pożegnał członka swojej rodziny pięknym wpisem w mediach społecznościowych.

"Lorenzo Buffon rozjaśnił całą epokę i zainspirował kolejne pokolenia swoim niezwykłym talentem oraz pasją do sportu, która nie gasła. Kiedy byłem dzieckiem, w salonie naszego domu wisiała jego ogromna fotografia przedstawiająca go w locie podczas meczu na stadionie San Siro: to było potężne zdjęcie, które wywarło na mnie ogromny wpływ i wyznaczyło kierunek mojej drogi życiowej. Dzisiaj żegnam go z szacunkiem i podziwem. Ściskam jego córkę Patricię i wszystkich, którzy go kochali. Dobrej drogi, Lorenzo" - napisał "Gigi" Buffon.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU