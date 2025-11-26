Burza na cały świat po tym, co FIFA zrobiła z Ronaldo. "Prawdziwa zniewaga"

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo - to w ich gronie kibice i eksperci najczęściej doszukują się tzw. G.O.A.T., czyli najlepszego piłkarza wszech czasów. Panowie zapisali w historii, zdobywając wiele trofeów zespołowych, jak i indywidualnych. Do najważniejszych należy m.in. Złota Piłka - Argentyńczyk ma ich aż osiem na koncie, co jest absolutnym rekordem, a Portugalczyk znajduje się tuż za jego plecami - pięć nagród. Nic więc dziwnego, że działacze piłkarscy odnoszą się do nich z szacunkiem. Tylko że ten szacunek wielokrotnie przekłada się na przywileje, które zdaniem wielu, są niesprawiedliwe i dyskryminują innych. Najlepiej świadczy o tym najnowsza decyzja FIFA wobec Ronaldo.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Papszunie: On nie zniesie bałaganu, jaki panuje w Legii!

Specjalne traktowanie FIFA. W sieci zawrzało po decyzji ws. Ronaldo

Istniało ryzyko, że Portugalczyk nie zagra w dwóch pierwszych spotkaniach mistrzostw świata 2026. Dopuścił się bowiem występku, za który FIFA najczęściej karze aż trzema meczami zawieszenia. W starciu z Irlandią (0:2) uderzył łokciem rywala, za co wyleciał z boiska. Co zrobiła FIFA? Ukarała go tylko jednym spotkaniem zawieszenia, jak za zwykłą czerwoną kartkę. A że nie zagrał w ostatnim meczu z Armenią (9:1), to karę odbył i wystąpi na mundialu od samego początku.

Ta decyzja mocno wzburzyła środowisko piłkarskie. Głos w sprawie zabrało wielu dziennikarzy. "To naprawdę absurdalne zachowanie. Skandaliczne i prawdziwa zniewaga dla każdego piłkarza, który przegapił ważne mecze, bo przestrzegał zasad jak wszyscy inni. Ta sprawa śmierdzi" - ocenił Steven McInerney.

"Cristiano Ronaldo magicznie skrócił karę zawieszenia, żeby móc zagrać w MŚ od początku. Nie ma precedensu... ale potem spotkał się z prezydentem. Jakież to przygnębiające..." - pisał Daniel Storey.

"Zakładam, że takie same zasady będą teraz dotyczyć każdego innego zawodnika? No cóż, prawdopodobnie nie" - stwierdził sarkastycznie Doug Shulman. "To nie do końca żart, kiedy mówię, że jeśli Ronaldo odniesie kontuzję tuż przed MŚ, FIFA może rozważyć przełożenie imprezy do czasu, aż wyzdrowieje" - ironizował Phillip Bupp.

"Oczywiście, że chcemy zobaczyć wszystkich najlepszych zawodników na mundialu, ale to w zasadzie tylko wymyślanie zasad, żeby Ronaldo mógł grać, co wydaje się trochę nie na miejscu. Wyobrażam sobie, że niewielu innych graczy dostałoby zawieszenie…" - ocenił Ian DW.

Internauci nie wytrzymali. "Korupcja w najczystszej postaci"

Wściekli byli też niektórzy internauci. "Świat piłki nożnej świętuje pojawienie się ikony, ale musimy zdać sobie sprawę z nieprzyjemnego precedensu, jaki to stwarza: zasady są surowe, ale elastyczne, jeśli jesteś sławny na całym świecie", "Ronaldo unika czerwonych kartek, jakby używał kodu oszustwa", "Bałagan, kompletny bałagan. W jakim świecie to się dzieje? (...) Zasady to zasady i powinny być takie same dla wszystkich. Jeśli tak nie jest, należy to nagłaśniać lub wnieść sprawę do sądu", "To korupcja w najczystszej postaci. Łatwo mu puścić płazem, bo to Ronaldo i jego ostatnie mistrzostwa świata. Żaden inny zawodnik na świecie nie otrzymałby takiego specjalnego traktowania" - pisali poirytowani.

Zobacz też: Blamaż Barcelony, a tu takie wieści ws. Flicka. Chodzi o jego przyszłość.

A to nie koniec. Wielu ekspertów przypomniało, że nie tylko Ronaldo jest tak łagodnie traktowany przez FIFA i może liczyć na przywileje. Podobnie było w przypadku Messiego przez Klubowymi Mistrzostwami Świata 2025. Wówczas organ zreformował regulamin, dzięki czemu Inter Miami zagrał na imprezie.