Yamal totalnie przepadł w hicie LM. Nie do wiary, co zaczęli o nim śpiewać

Lamine Yamal został zmieniony w 80. minucie meczu Chelsea - FC Barcelona. W pierwszej połowie był jeszcze widoczny, wygrywał pojedynki, odbierał piłkę, próbował tworzyć okazje kolegom. Ale w drugiej części meczu praktycznie nie istniał tak jak cała linia ofensywna "Blaugrany". 18-latek po prostu rozczarował, bo spodziewano się, że będzie motorem napędowym Katalończyków. Czarował za to jego rówieśnik z drużyny rywala.

Kibice Chelsea szydzili z Yamala

Słaba postawa Yamala w hicie Ligi Mistrzów nie umknęła uwadze kibicom zebranym na Stamford Bridge. Ci zaczęli szydzić z nastoletniego skrzydłowego i porównywać do Estevao. Brazylijczyk był gwiazdą wtorkowego wieczoru, zdobył efektowną bramkę na 2:0. Fani Chelsea zaczęli porównywać reprezentanta Hiszpanii do swojego nowego ulubieńca z Brazylii, że jest jedynie jego marną kopią i podróbką.

"G******y Estevao! Jesteś tylko g******ym Estevao!" - zaczęli śpiewać kibice Chelsea w drugiej połowie hitu LM.

W zeszłym sezonie Yamal potrafił oczarować cały piłkarski świat. Ale ten sezon jest dużo trudniejszy dla nastoletniego skrzydłowego. Nie jest w stanie złapać właściwego rytmu przez różnego typu urazy. Przez długi czas narzekał na problemy z plecami, nie pozwalały mu one grać na sto procent.

To był też jego pierwszy mecz przeciwko drużynie z Premier League. Ale Chelsea wiedziała, że wyłączenie go z gry będzie kluczowe dla zyskania przewagi. - Cucurella schował Yamala do swojej kieszeni - komentował bramkarz londyńczyków Robert Sanchez, cytowany w programie "El Chiringuito".

Cucurella bardzo dobrze zna Yamala z kadry Hiszpanii, razem zdobyli mistrzostwo Europy w 2024 r. Był świadomy jego atutów i wiedział, co należy zrobić, aby nie dać mu się rozkręcić.

- Dominuje lewą nogą. Jeśli uda mi się go ściągnąć do środka, to będą tam moi koledzy. Zostawiałem mu miejsce na prawą nogę, a to jego gorsza. Jeśli coś by z nią zrobił, to okej, gratulacje - komentował Cucurella po meczu. Hiszpan został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania.

W tym sezonie Lamine Yamal zdobył sześć bramek i zanotował osiem asyst w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Barcelona przegrała z Chelsea 0:3. To dla niej druga porażka w tej edycji Ligi Mistrzów. Wcześniej uległa PSG 1:2 na własnym terenie. W tabeli fazy zasadniczej "Blaugrana" zajmuje dopiero 15. pozycję z dorobkiem siedmiu punktów. Chelsea jest na piątym miejscu, ma dziesięć punktów.