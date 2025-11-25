Powrót na stronę główną
FIFA ogłosiła! Tak wyglądają koszyki MŚ. Złe wieści dla Polski
FIFA właśnie ogłosiła procedury losowania grup finałowych na mundial 2026. Poznaliśmy również skład koszyków. Niestety nie ma dobrych wieści dla Polski, która wciąż walczy o awans. Oto powód.
Fot. REUTERS/Denis Balibouse

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 niemal dobiegły końca. Teraz ostatnich uczestników wyłonią baraże. O miejsce na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych walczy m.in. Polska, która w półfinale baraży zagra z Albanią, a jeśli wygra o awans zmierzy się z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja.

FIFA ogłosiła procedury losowania grup MŚ 2026. Złe wieści dla Polski

Losowanie fazy grupowej MŚ odbędzie się 5 grudnia 2025 roku w Waszyngtonie. Mimo iż do tego pozostało jeszcze sporo czasu, FIFA ogłosiła procedury losowania grup finałowych.

"Procedury losowania finałowego przewidują, że gospodarze – Kanada, Meksyk i USA – zostaną przydzieleni do koszyka 1, a 39 pozostałych zakwalifikowanych drużyn zostanie przydzielonych do czterech koszyków po 12 drużyn w każdym, zgodnie z rankingiem opublikowanym w środę, 19 listopada 2025 r.

"Wreszcie, dwie drużyny, które zakwalifikowały się do turnieju barażowego o Mistrzostwa Świata FIFA 2026, a także cztery drużyny, które zakwalifikowały się do europejskich baraży, zostaną przydzielone do koszyka 4" - czytamy.

To oznacza, że jeśli Polska pokona Albanię, a następnie Szwecję/Ukrainę i awansuje na mundial, będzie losowana z czwartego koszyka. To oznacza, że potencjalnie możemy trafić na bardzo silne zespoły.

We wcześniejszym modelu Biało-Czerwoni przy ewentualnym awansie znaleźliby się w trzecim koszyku, czyli mogliby liczyć na jednego "słabszego" rywala.

Tak prezentują się koszyki przed losowaniem MŚ:

  • Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy
  • Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia
  • Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki
  • Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, Europejskie Play-Offy A, B, C i D (ew. Polska), Turniej Play-Off FIFA 1 i 2

"Losowanie rozpocznie się od przydzielenia wszystkich drużyn z koszyka 1 do grup od A do L. Następnie losowanie będzie kontynuowane w kolejności od koszyków 2, 3 i 4" - informuje FIFA.

Są też pewne ograniczenia. "Najwyżej sklasyfikowana drużyna (Hiszpania) i druga w rankingu drużyna (Argentyna) zostaną losowo przydzielone do przeciwnych ścieżek, a ta sama zasada będzie miała zastosowanie do trzeciej (Francja) i czwartej (Anglia) drużyny w rankingu. Dzięki temu, w przypadku wygrania grup, dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny nie spotkają się przed finałem" - podkreślono.

