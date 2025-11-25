FIFA ogłosiła! Tak wyglądają koszyki MŚ. Złe wieści dla Polski

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 niemal dobiegły końca. Teraz ostatnich uczestników wyłonią baraże. O miejsce na mundialu w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych walczy m.in. Polska, która w półfinale baraży zagra z Albanią, a jeśli wygra o awans zmierzy się z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja.

FIFA ogłosiła procedury losowania grup MŚ 2026. Złe wieści dla Polski

Losowanie fazy grupowej MŚ odbędzie się 5 grudnia 2025 roku w Waszyngtonie. Mimo iż do tego pozostało jeszcze sporo czasu, FIFA ogłosiła procedury losowania grup finałowych.

"Procedury losowania finałowego przewidują, że gospodarze – Kanada, Meksyk i USA – zostaną przydzieleni do koszyka 1, a 39 pozostałych zakwalifikowanych drużyn zostanie przydzielonych do czterech koszyków po 12 drużyn w każdym, zgodnie z rankingiem opublikowanym w środę, 19 listopada 2025 r.

"Wreszcie, dwie drużyny, które zakwalifikowały się do turnieju barażowego o Mistrzostwa Świata FIFA 2026, a także cztery drużyny, które zakwalifikowały się do europejskich baraży, zostaną przydzielone do koszyka 4" - czytamy.

To oznacza, że jeśli Polska pokona Albanię, a następnie Szwecję/Ukrainę i awansuje na mundial, będzie losowana z czwartego koszyka. To oznacza, że potencjalnie możemy trafić na bardzo silne zespoły.

We wcześniejszym modelu Biało-Czerwoni przy ewentualnym awansie znaleźliby się w trzecim koszyku, czyli mogliby liczyć na jednego "słabszego" rywala.

Tak prezentują się koszyki przed losowaniem MŚ:

Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy

Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia

Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki

Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki Koszyk 4: Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curaçao, Haiti, Nowa Zelandia, Europejskie Play-Offy A, B, C i D (ew. Polska), Turniej Play-Off FIFA 1 i 2

"Losowanie rozpocznie się od przydzielenia wszystkich drużyn z koszyka 1 do grup od A do L. Następnie losowanie będzie kontynuowane w kolejności od koszyków 2, 3 i 4" - informuje FIFA.

Są też pewne ograniczenia. "Najwyżej sklasyfikowana drużyna (Hiszpania) i druga w rankingu drużyna (Argentyna) zostaną losowo przydzielone do przeciwnych ścieżek, a ta sama zasada będzie miała zastosowanie do trzeciej (Francja) i czwartej (Anglia) drużyny w rankingu. Dzięki temu, w przypadku wygrania grup, dwie najwyżej sklasyfikowane drużyny nie spotkają się przed finałem" - podkreślono.