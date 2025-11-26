Perełka. Tak firma Lewandowskiego przebuduje zabytkową ulicę w Warszawie

Robert Lewandowski nie tylko gra w piłkę nożną, ale także ma inne biznesy. Jest jednym z udziałowców w spółce Monting Development - firmie deweloperskiej, która wyłoży pieniądze na remont ul. Chłodnej na warszawskiej Woli. "Chłodna jest jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w tej części Woli. Jest wyłożona bardzo nierównym brukiem, z którego sterczą zachowane, ale nie używane tory tramwajowe. Chodniki są wąskie, nie ma drogi dla rowerów. Choć pas ulicy jest bardzo szeroki, jest niewygodna i dla kierowców, i dla rowerzystów, i dla pieszych" - opisywała niedawno "Gazeta Wyborcza".

Tak firma Lewandowskiego przebuduje zabytkową ulicę w Warszawie

Teraz serwis tvn24.pl, który rozmawiał z burmistrzem Woli Krzysztofem Strzałkowskim - informuje, iż inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Najpierw zostanie wykonany odcinek od Żelaznej do Wroniej. - Pozostały odcinek, do Towarowej, będzie realizowany przez dzielnicę albo w ramach współpracy z innym inwestorem. Dla nas jest to standardowe rozwiązanie. Staramy się angażować inwestorów prywatnych w wykonywanie infrastruktury publicznej - poinformował dziennikarzy Strzałkowski.

Według burmistrza efekty tych prac będą widoczne w ciągu około dwóch lat. Na łamach propertydesign.pl głos ws. tego remontu zabrała także Agnieszka Kaleta - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Monting Development.

- Chłodna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic Warszawy – o wyjątkowym charakterze i znaczeniu dla tożsamości miasta. Naszym celem jest przywrócenie jej dawnej rangi, ale w nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom formie. Rewitalizacja to nie tylko poprawa estetyki, lecz także realny wkład w przestrzeń publiczną. Zależy nam, by ulica uzyskała spójny, miejski charakter i stała się elegancką częścią warszawskiego centrum - oświadczyła.

Remont ulicy jest związany z inwestycją Roberta Lewandowskiego

Jak się okazuje Monting Development wykona inwestycję na własny koszt, a następnie przekaże ją miastu za darmo. Remont ulicy jest związany z wcześniejszą inwestycją spółki. W lutym spółka Roberta Lewandowskiego zakupiła działkę przy ul. Chłodnej w Warszawie za 96 mln złotych i planuje tam luksusową inwestycję.

- Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus - mówił jakiś czas temu Lewandowski.

"Co znajdzie się we wspomnianym apartamentowcu? Ma w nim być siedem kondygnacji, a elewacja będzie zawierała duże przeszklenia. W tym miejscu powstanie 50 mieszkań, które mają kosztować do 100 tys. złotych za metr kwadratowy. Wśród udogodnień znajdzie się basen, sauna, strefa SPA i wellness czy atelier do organizacji imprez" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.