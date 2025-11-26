Powrót na stronę główną
Perełka. Tak firma Lewandowskiego przebuduje zabytkową ulicę w Warszawie
Spółka Roberta Lewandowskiego niedawno poinformowała, że wyłoży pieniądze na remont ul. Chłodnej. Ma to bezpośredni wpływ na niedawną inwestycję firmy Monting Development. Tak będzie wyglądała zabytkowa ulica.
Wizualizacja apartamentowca przy ul. Chłodnej. Inwestor pokryje koszt przebudowy ul. Chłodnej na odcinku od Żelaznej do Wroniej. Poszerzona zostanie strefa piesza, wyrównana zostanie nawierzchnia ulicy, posadzone zostaną drzewa i zieleń.
Robert Lewandowski nie tylko gra w piłkę nożną, ale także ma inne biznesy. Jest jednym z udziałowców w spółce Monting Development - firmie deweloperskiej, która wyłoży pieniądze na remont ul. Chłodnej na warszawskiej Woli. "Chłodna jest jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w tej części Woli. Jest wyłożona bardzo nierównym brukiem, z którego sterczą zachowane, ale nie używane tory tramwajowe. Chodniki są wąskie, nie ma drogi dla rowerów. Choć pas ulicy jest bardzo szeroki, jest niewygodna i dla kierowców, i dla rowerzystów, i dla pieszych" - opisywała niedawno "Gazeta Wyborcza".

Tak firma Lewandowskiego przebuduje zabytkową ulicę w Warszawie

Teraz serwis tvn24.pl, który rozmawiał z burmistrzem Woli Krzysztofem Strzałkowskim - informuje, iż inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Najpierw zostanie wykonany odcinek od Żelaznej do Wroniej. - Pozostały odcinek, do Towarowej, będzie realizowany przez dzielnicę albo w ramach współpracy z innym inwestorem. Dla nas jest to standardowe rozwiązanie. Staramy się angażować inwestorów prywatnych w wykonywanie infrastruktury publicznej - poinformował dziennikarzy Strzałkowski.

Według burmistrza efekty tych prac będą widoczne w ciągu około dwóch lat. Na łamach propertydesign.pl głos ws. tego remontu zabrała także Agnieszka Kaleta - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Monting Development.

- Chłodna to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ulic Warszawy – o wyjątkowym charakterze i znaczeniu dla tożsamości miasta. Naszym celem jest przywrócenie jej dawnej rangi, ale w nowoczesnej, przyjaznej mieszkańcom formie. Rewitalizacja to nie tylko poprawa estetyki, lecz także realny wkład w przestrzeń publiczną. Zależy nam, by ulica uzyskała spójny, miejski charakter i stała się elegancką częścią warszawskiego centrum - oświadczyła.

Remont ulicy jest związany z inwestycją Roberta Lewandowskiego

Jak się okazuje Monting Development wykona inwestycję na własny koszt, a następnie przekaże ją miastu za darmo. Remont ulicy jest związany z wcześniejszą inwestycją spółki. W lutym spółka Roberta Lewandowskiego zakupiła działkę przy ul. Chłodnej w Warszawie za 96 mln złotych i planuje tam luksusową inwestycję.

- Chłodna 35 to nie jest kolejna inwestycja premium. To projekt, który definiuje, czym naprawdę jest luksus - mówił jakiś czas temu Lewandowski.

"Co znajdzie się we wspomnianym apartamentowcu? Ma w nim być siedem kondygnacji, a elewacja będzie zawierała duże przeszklenia. W tym miejscu powstanie 50 mieszkań, które mają kosztować do 100 tys. złotych za metr kwadratowy. Wśród udogodnień znajdzie się basen, sauna, strefa SPA i wellness czy atelier do organizacji imprez" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

