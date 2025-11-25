Afera na cały kraj. Zdyskwalifikowali 17 piłkarzy! Klub nie może grać

W listopadzie tego roku w Turcji wybuchła potężna afera. Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) poinformował, że 1024 zawodowych piłkarzy zostało skierowanych do Komisji Dyscyplinarnej ds. Zawodowej Piłki Nożnej (PFDK) pod zarzutem udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich. Okazało się, że pośród 571 sędziów w tamtejszych ligach zawodowych, aż 371 miało założone konta bukmacherskie. Udowodniono już, że 152 arbitrów regularnie obstawiało mecze i inne zdarzenia w zakładach bukmacherskich.

Potężna afera w Turcji. Klub nie ma kim grać

Olbrzymie problemy po zatrzymaniach piłkarzy ma czwartoligowy klub Agri 1970 Spor. Brakuje mu bowiem zawodników do gry. To efekt tego, że aż 17 piłkarzy z tej drużyny zostało zawieszonych przez federację. Do dyspozycji trenera pozostało jedynie siedmiu.

"Zajmując czwarte miejsce w grupie 2 ligi TFF po stabilnym, zdyscyplinowanym początku, klub ucierpiał w wyniku szeroko zakrojonego śledztwa Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF) w sprawie nielegalnych zakładów. W akcji wzięło udział ponad 1000 zawodników z wielu dywizji. Gdy 21 listopada ogłoszono sankcje, klub nagle znalazł się w sytuacji, w której miał tylko siedmiu uprawnionych do gry zawodników – znacznie poniżej progu wymaganego do udziału w rozgrywkach – i był niebezpiecznie blisko przegranej walkowerem w nadchodzącym meczu z Silifke Belediye Spor" - pisze "Dailysabah".

Kary różniły się długością trwania. Dwóch piłkarzy otrzymało roczne zakazy, trzech - sześciomiesięczne, kilku innych - trzymiesięczne, a czterech - na 45 dni.

"Wszystkie naruszenia wynikają z zakładów na mecze spoza własnej ligi, z których wiele miało miejsce kilka lat temu, na długo przed podpisaniem kontraktu z Agri 1970 Spor. Klub złożył odwołania do komisji arbitrażowej TFF, jednak do 24 listopada nie wydano jeszcze żadnego orzeczenia" - czytamy.

Okienko transferowe dla ligi amatorskiej zamyka się 27 listopada tego, a klub może podpisywać umowy wyłącznie z zawodnikami urodzonymi w 2005 r. lub później. W efekcie wzmocnienia muszą pochodzić z drużyny U-19, lokalnych amatorów oraz krótkoterminowych wypożyczeń z pobliskich prowincji.

- Klub potrzebuje co najmniej kilkunastu nowych piłkarzy, by wystawić drużynę. Zrobimy wszystko, mimo wielkiego chaosu, by zagrać w najbliższym meczu. Przetrwaliśmy już trudne chwile. To dla nas kolejny test. Wciąż mamy serce i będziemy walczyć z całego serca, które nam pozostało - powiedział Ahmet Ozen, dyrektor sportowy klubu.

