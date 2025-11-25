Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Afera na cały kraj. Zdyskwalifikowali 17 piłkarzy! Klub nie może grać
Turecka piłka nożna przeżywa trudne chwile. Wybuchła tam bowiem wielka afera, która wstrząsnęła całym krajem. Tureckie media informują, że jeden z klubów ucierpiał tak bardzo, że nie ma nawet jedenastu zawodników, by zagrać w najbliższym meczu ligowym.
Turcja sędziowanie
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=9kkd5A3dSSc

W listopadzie tego roku w Turcji wybuchła potężna afera. Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) poinformował, że 1024 zawodowych piłkarzy zostało skierowanych do Komisji Dyscyplinarnej ds. Zawodowej Piłki Nożnej (PFDK) pod zarzutem udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich. Okazało się, że pośród 571 sędziów w tamtejszych ligach zawodowych, aż 371 miało założone konta bukmacherskie. Udowodniono już, że 152 arbitrów regularnie obstawiało mecze i inne zdarzenia w zakładach bukmacherskich.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Potężna afera w Turcji. Klub nie ma kim grać

Olbrzymie problemy po zatrzymaniach piłkarzy ma czwartoligowy klub Agri 1970 Spor. Brakuje mu bowiem zawodników do gry. To efekt tego, że aż 17 piłkarzy z tej drużyny zostało zawieszonych przez federację. Do dyspozycji trenera pozostało jedynie siedmiu.

"Zajmując czwarte miejsce w grupie 2 ligi TFF po stabilnym, zdyscyplinowanym początku, klub ucierpiał w wyniku szeroko zakrojonego śledztwa Tureckiej Federacji Piłkarskiej (TFF) w sprawie nielegalnych zakładów. W akcji wzięło udział ponad 1000 zawodników z wielu dywizji. Gdy 21 listopada ogłoszono sankcje, klub nagle znalazł się w sytuacji, w której miał tylko siedmiu uprawnionych do gry zawodników – znacznie poniżej progu wymaganego do udziału w rozgrywkach – i był niebezpiecznie blisko przegranej walkowerem w nadchodzącym meczu z Silifke Belediye Spor" - pisze "Dailysabah". 

Kary różniły się długością trwania. Dwóch piłkarzy otrzymało roczne zakazy, trzech - sześciomiesięczne, kilku innych - trzymiesięczne, a czterech - na 45 dni.

"Wszystkie naruszenia wynikają z zakładów na mecze spoza własnej ligi, z których wiele miało miejsce kilka lat temu, na długo przed podpisaniem kontraktu z Agri 1970 Spor. Klub złożył odwołania do komisji arbitrażowej TFF, jednak do 24 listopada nie wydano jeszcze żadnego orzeczenia" - czytamy. 

Zobacz także: Legia pozbyła się go bez żalu. Teraz został piłkarzem sezonu

Okienko transferowe dla ligi amatorskiej zamyka się 27 listopada tego, a klub może podpisywać umowy wyłącznie z zawodnikami urodzonymi w 2005 r. lub później. W efekcie wzmocnienia muszą pochodzić z drużyny U-19, lokalnych amatorów oraz krótkoterminowych wypożyczeń z pobliskich prowincji.

- Klub potrzebuje co najmniej kilkunastu nowych piłkarzy, by wystawić drużynę. Zrobimy wszystko, mimo wielkiego chaosu, by zagrać w najbliższym meczu. Przetrwaliśmy już trudne chwile. To dla nas kolejny test. Wciąż mamy serce i będziemy walczyć z całego serca, które nam pozostało - powiedział Ahmet Ozen, dyrektor sportowy klubu. 

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!