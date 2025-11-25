Wszystko jasne ws. występu Ronaldo na MŚ. FIFA podjęła decyzję

13 listopada Portugalia przegrała z Irlandią (0:2), a Cristiano Ronaldo opuścił boisko w 61. minucie. Nie został zmieniony, lecz dostał czerwoną kartkę za faul na Darze O'Shea. To było dopiero pierwsze wykluczenie słynnego Portugalczyka w jego reprezentacyjnej karierze. Mogło mieć opłakane skutki, ale media na Półwyspie Iberyjskiej uspokoiły niepokoje kibiców. Wszystko jest już jasne.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

W Portugalii ulga. Chodzi o Ronaldo na MŚ

"To już oficjalne. Wbrew początkowym oczekiwaniom, Cristiano Ronaldo został zawieszony przez FIFA tylko na jeden mecz za czerwoną kartkę w meczu z Irlandią. Zatem kara portugalskiego gwiazdora już została odbyta - opuścił wygrany 9:1 mecz z Armenią - i będzie mógł teraz grać na Mistrzostwach Świata w 2026 roku" - napisał portugalski dziennik "Record".

Źródło zauważa, że FIFA okazała się wyjątkowo łaskawa dla legendy reprezentacji Portugalii. Zwykle jest tak, że w przypadku brutalnego zachowania piłkarze muszą liczyć się z trzymeczowym zawieszeniem.

Gdyby w tym wypadku było podobnie Ronaldo opuściłby dwa pierwsze mecze drużyny narodowej na przyszłorocznym mundialu. Biorąc pod uwagę wiek snajpera, każde kolejne spotkanie na MŚ będzie dla niego wyjątkowym wydarzeniem.

Cristiano Ronaldo to 226-krotny reprezentant Portugalii. Zdobył dla niej 127 goli. W 2026 roku zagra na swoich szóstych mistrzostwach świata w karierze. Debiutował w 2006 roku i dotarł do półfinału. Cztery lata później odpadł w 1/8 finału - podobnie jak w 2018 roku. W 2014 roku Portugalczycy odpadali w fazie grupowej, zaś na ostatnim mundialu świat obiegły obrazki łez Ronaldo po przegranym 0:1 ćwierćfinale z Marokiem.