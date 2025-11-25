Tak, to prawda! Strzelili 99 goli i pobili światowy rekord

Futsal to dyscyplina, która charakteryzuje się szybką, dynamiczną rozgrywką. Podczas jej meczów potrafią padać tak zwane "hokejowe wyniki". I nie ma nawet znaczenia, że spotkania trwają krócej niż w klasycznej piłce nożnej - bo tylko czterdzieści minut (2x20) zamiast dziewięćdziesięciu. To, co wydarzyło się w Armenii, przejdzie jednak do historii.

Sceny w Armenii. Pierwszy taki mecz w historii futsalu

W niedzielę miało miejsce jedno z najdziwniejszych wydarzeń w świecie sportu w ostatnim czasie. Alaszkert FC pokonał - czy też zdemolował - Erywań FC. Po pierwszej połowie tablica wyników pokazywała 33:0 dla faworytów, ale ci po przerwie jeszcze podkręcili tempo. Ostatecznie wygrali aż 99:1. To oznacza, że strzelali bramkę średnio co 25 sekund i praktycznie ani na moment nie dawali szans na oddech rywalom.

Czy w historii futsalu to pierwszy taki mecz? Bez wątpienia. W 2006 roku festiwalem bramek popisała się reprezentacja Brazylii, która jednak zdobyła "tylko" 76 goli przeciwko bezradnemu Timorowi Wschodniemu. W niedzielę zatem kibice byli świadkami rekordu wszech czasów, jeśli chodzi o liczbę bramek w pojedynczym spotkaniu futsalu.

Wszystkie gole Alaszkertu FC można obejrzeć na Youtube.

