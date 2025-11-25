Legia pozbyła się go bez żalu. Teraz został piłkarzem sezonu

Josue trafił do Ekstraklasy w 2021 roku. Eksperci podkreślali, że był zawodnikiem mającym naprawdę okazałe CV jak na nasze podwórko. W przeszłości grywał w FC Porto, Galatasaray czy SC Bradze. I mimo tego, że był już po trzydziestce, potrafił dać Legii Warszawa naprawdę wiele. Po sezonie 2022/2023 na Gali Ekstraklasy otrzymał nagrodę dla najlepszego pomocnika rozgrywek, a tygodnik "Piłka Nożna" uznał go za "obcokrajowca sezonu".

Josue odnosi sukcesy w Brazylii. Znakomita forma

Kontrakt Josue z Legią dobiegł końca po rozgrywkach 2023/2024, a klub (mimo zielonego światła ze strony samego piłkarza) nie zdecydował się go przedłużyć. 34-letni wówczas zawodnik opuścił Stary Kontynent i przeniósł się do drugiej ligi brazylijskiej, zostając graczem Coritiby FBC. W barwach nowej drużyny bardzo szybko się odnalazł - i na boisko, i poza nim, bo jako Portugalczyk nie miał problemu z dogadywaniem się z kolegami w szatni.

"Dowodzona" przez Josue ekipa w tym roku uzyskała awans do brazylijskiej ekstraklasy. Pomocnik zakończył sezon z 6 bramkami oraz 4 asystami w 34 spotkaniach. Jego wpływ na drużynę był naprawdę olbrzymi - portal statystyczny Sofascore oceniał go średnio na 7,48 (w skali 1-10) i właśnie ogłosił, że 35-latek był najlepszym graczem całych rozgrywek.

Nie zapowiada się, żeby Josue miał jeszcze wrócić do Polski, ale wielu kibiców na pewno ucieszy się, że tak dobrze poradził sobie po odejściu z Legii Warszawa.

