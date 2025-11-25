Legenda Rakowa wprost o Papszunie i Legii: "Potrzebuje kogoś takiego"

Temat Marka Papszuna w Legii Warszawa pojawił się cztery lata temu, kiedy legioniści wylądowali w strefie spadkowej, przechodząc najpoważniejszy kryzys od dziesięcioleci. Wówczas nie udało się go wyciągnąć z Rakowa Częstochowa. Teraz stołeczni robią kolejne podejście, ale częstochowianie stawiają twarde warunki. Chcą konkretnej kwoty za Papszuna i nie mają zamiaru ulegać Legii w rozmowach.

Legenda Rakowa jest pewna przejścia Papszuna do Legii

Papszun prywatnie sympatyzuje z Legią, chodził na jej mecze w młodości, urodził się i wychował w Warszawie. Ciągnęło go do Legii. Zdaniem Tomasa Petraska warszawski klub jest przeznaczony Papszunowi. Uważa, że niezależnie od tego, jak dzisiaj wyglądają rozmowy Legii z Rakowem, Papszun prędzej czy później trafi na Łazienkowską 3.

- Uważam, że prędzej czy później i tak by się to wydarzyło, jak to się mówi – to jest zapisane gdzieś w gwiazdach. Wiemy, skąd pochodzi trener Marek, któremu klubowi kibicował, na mecze której drużyny jeździł. To będzie dla niego życiowe wyzwanie. A Legia potrzebuje kogoś takiego jak Marek Papszun – zapowiada się na ekscytujące połączenie. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Sądzę, że jeśli trener dostanie przestrzeń do działania, to wszyscy będą zadowoleni. Na czele z piłkarzami Legii - powiedział Petrasek w rozmowie z TVP Sport.

Czech bardzo dobrze zna trenera - przyszedł do Rakowa w 2016 r., krótko po tym, jak Papszun został trenerem. Odszedł z klubu razem z nim w 2023 r. Papszun wrócił rok później, a Petrasek dziś gra w czeskim FC Hradec Kralove. Czeski obrońca jest przekonany, że Papszun poradzi sobie w Warszawie. Według niego trener nie będzie potrzebował wywracać życia Legii do góry nogami, wbrew wielu opiniom.

- Opinia, że to "zamordysta", jest mocno przesadzona. Marek Papszun to przede wszystkim mądry człowiek, który cały czas się rozwija. To żaden wariat ani furiat - komuś takiemu trudno byłoby złapać kontakt z szatnią Legii. Myślę, że on wie, jak ogarnąć zespół i znajdzie sposób, by poukładać relacje z liderami drużyny. Uważam, że piłkarze zaufają jego pomysłowi na futbol. Marek Papszun to dobry trener, który ma pomysł na zespół i w grze drużyny szybko będzie widać jego rękę. Potrafi przygotować zespół taktycznie do każdego spotkania, zawodnicy wiedzą, co mają robić na boisku i jak się zachować w konkretnej sytuacji - ocenił czeski piłkarz.

Jednocześnie Petraska w ogóle nie dziwi podejście Rakowa, który ma zamiar negocjować twardo i nieustępliwie. Sytuacja tak się ułożyła, że częstochowianie mają prawo do narzucania swoich warunków.

- W ogóle się nie dziwię zachowaniu właściciela Rakowa Michała Świerczewskiego. Skoro ktoś chce przejąć szkoleniowca jego zespołu w trakcie rundy, to powinien zapłacić. Teraz wszystko zależy od oferty, którą prześle Legia. Michał Świerczewski broni interesu swojego i Rakowa, a z jego możliwościami może dyktować warunki rozstania - skomentował.

W czwartek Raków zagra w Sosnowcu z Rapidem Wiedeń. Wszystko wskazuje na to, że Papszun będzie prowadził "Medaliki" w starciu z Austriakami w Lidze Konferencji.

