Jest decyzja FIFA ws. rac na meczu Polska - Holandia!

Jak poinformował na Twitterze sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, polski związek został ukarany przez FIFA karą grzywny w wysokości 40,5 tys. franków szwajcarskich.

Polska ukarana przez FIFA

Do zdarzenia, które dotyczyło kary, doszło w 58. minucie meczu eliminacji mistrzostw świata między Polską a Holandią na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Wówczas kibole, którzy byli w grupie prowadzącej doping podczas spotkania, zaczęli rzucać race na murawę. Przez nich trzeba było przerwać spotkanie na kilka minut.

Były teorie, że zachowanie kiboli z racami to był protest za to, że służby nie pozwoliły wnieść okolicznościowej oprawy na trybuny, albo za to, że część kibiców nie mogła wejść w porę na stadion. Jednak nic nie usprawiedliwiało ich zachowania, które zakłóciło wydarzenie.

Spodziewano się wysokiej kary finansowej dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Część kibiców obawiała się też, że FIFA czy UEFA podejdą do sprawy jeszcze surowiej i nałożą karę gry przy pustych trybunach lub wyłączą którąś z użytku. Ale zdarzenie nie miało charakteru politycznego czy dyskryminacyjnego, dlatego nie mogło być innej kary niż finansowa.

Ostatecznie omisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła karę grzywny na PZPN. Ten będzie musiał zapłacić 40 500 CHF. Przy obecnym kursie walut to ponad 183 tys. złotych. Jako powód kary wskazano "naruszenia porządku i bezpieczeństwa".

W marcu Polska zagra w barażach o mistrzostwach świata. 26 marca będzie gospodarzem półfinału z Albanią, który najprawdopodobniej odbędzie się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jeśli wygra, 31 marca zmierzy się w finale na wyjeździe ze zwycięzcą starcia Ukraina - Szwecja.

